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Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir Kedim Var’’

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:05
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Aydilge’den Sezen Aksu’ya Gönderme ‘‘Bir Kedim Var’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kendi söz ve bestelerini yazıp yorumlayan başarılı sanatçı Aydilge, yeni şarkısı “Bir Kedim Var”ı dinleyicisiyle buluşturdu.

Yeni şarkısında gerçek ve saf sevgiden bahseden Aydilge, söz ve bestesi kendisine ait olan şarkısında hayranlık duyduğu Sezen Aksu'ya da gönderme yapıyor. Yıllar önce Sezen Aksu'nun ''Bir kedim bile yok, anlıyor musun?'' diyerek seslendirdiği Gülümse şarkısına geceler boyu eşlik ettiğini anlatan Aydilge, bu sefer kendi bestelediği şarkısına ''Bir Kedim Var'' adını vererek kendi geçmişini de yad ediyor.

Klibini Eşine Çektirdi!

Her fırsatta eşine duyduğu aşkı ve hayranlığını dile getiren Aydilge’nin “Bir Kedim Var” isimli yeni teklisinin video klibinin yönetmenliğini de müzisyen eşi Utku Barış Andaç üstlendi.

Önce Vatan Gazetesi

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Aydilgeden Sezen Aksuya Gönderme Bir Kedim VarYaşar Şenyüz
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