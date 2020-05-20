Aydilge Yalnız Değilsin Klibi Yayında!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İki sene önce Evden Canlı Canlı adıyla yayınladığı albümünün devamı olarak Volume 2'yi hazırlayan sanatçı, kendini evde yalnız ve mutsuz hisseden dinleyicilerine müzikal bir misafirlik deneyimi sunuyor. Özellikle Yalnız Değilsin adlı parçasıyla tüm insanlara yalnız olmadıklarını ve ortak bir kaderi paylaştıklarını hatırlatan Aydilge, ilk klip parçası olarak da Yalnız Değilsin'i seçti.





Klip de Albüm de Evde Hazırlandı.

Kusursuzluğun Değil, Doğallığın Peşindeyiz.

Toplam dokuz şarkının yer aldığı Evden Canlı Canlı VOL 2 albümünde, kemanda, sanatçıya eşi Utku Barış Andaç eşlik ediyor. "Bahçalarda Mor Meni" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" türkülerinin de yer aldığı albümdeki diğer tüm söz ve besteler ise Aydilge'ye ait. "Utku Barış Andaç ve Ozan Sarıboğa başta olmak üzere, Sarper Akkaya ve Samuray Gökçe ile evimin salonuna bir set up kurduk ve canlı çalmanın organik ruhuna özen gösterdik.'' diyen Aydilge sevilen eski parçalarının bu yeni ve ev soundu adını verdiği versiyonları için ''Kusursuzluğun değil, doğallığın peşindeydik.'' açıklamasında bulundu.