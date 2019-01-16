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Aydilge ve Halil Sezai ''Aşk Yüzünden'' Bir Arada

Aydilge ve Halil Sezai uzun zamandır süren arkadaşlıklarını, yakında çıkacak olan Aşk Yüzünden adlı düetleriyle müzikal bir boyuta taşıdılar.

Aydilge ve Halil Sezai ''Aşk Yüzünden'' Bir Arada

Aydilge ve Halil Sezai uzun zamandır süren arkadaşlıklarını, yakında çıkacak olan Aşk Yüzünden adlı düetleriyle müzikal bir boyuta taşıdılar.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
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Aydilge ve Halil Sezai ''Aşk Yüzünden'' Bir Arada

HABER: DİLEK KÖROĞLU

Çok yakında dinleyiciyle paylaşacakları bu özel şarkıya Beykoz'da özel bir çiftlikde klip çeken Aydilge ve Halil Sezai, soğuk hava ve yağmura rağmen, beraber olmaktan çok  mutluydular. Erdi Sevinç yönetmenliğinde çekilen klibin setinde Aydilge'nin çok iyi bir şair, besteci ve çok özel bir ses olduğunu dile getiren Halil Sezai, ''Aşk Yüzünden'' şarkısının da kesinlikle kalplere dokunacağına inandığını dile getirdi.


Aydilge ise hem müzisyen hem de insan olarak çok büyük sevgi duyduğu Halil Sezai ile beraber şarkı söylemenin kendisi için büyük anlam taşıdığını anlattı.

Sözleri Aydilge'ye, beste ve düzenlemesi Samuray Gökçe'ye ait olan şarkının yalnızlık ve kalp kırıklığı temalı klibinin sonunda izleyiciyi bir de sürpriz bekliyor. Ne olduğu hakkında sır vermeyen Aydilge ve Halil Sezai, Aşk Yüzünden düetini dinleyicileriyle paylaşmak için gün sayıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AydilgeHalil SezaiAşk YüzündenDilek Köroğlu
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