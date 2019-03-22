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Aydilge ve Eşi Yıl Dönümü Kutlaması

Şarkılarıyla olduğu kadar duyarlı kişiliğiyle de genç neslin örnek aldığı sanatçılardan olan Aydilge, eşiyle tanışmalarının ikinci yıl dönümünü Ağva'da kutladı.

Aydilge ve Eşi Yıl Dönümü Kutlaması

Şarkılarıyla olduğu kadar duyarlı kişiliğiyle de genç neslin örnek aldığı sanatçılardan olan Aydilge, eşiyle tanışmalarının ikinci yıl dönümünü Ağva'da kutladı.

22 Mart 2019 Cuma 16:45
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Aydilge ve Eşi Yıl Dönümü Kutlaması
İSTANBUL- Geçtiğimiz sene Haziran ayında çok konuşulan masal gibi bir düğünle evlenen Aydilge ve eşi keman sanatçısı Utku Barış Andaç, mutluluklarını sosyal medyadan da sevenleriyle paylaştı. Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart'a ithafen bir de eşitlik mesajı veren çift ''Gece ile gündüz bugün nasıl eşitse, kadınla erkek de her gün öyle olmalı'' ifadesinde bulundu.
AMERİKA’DA SARILMAK 60 DOLARBİZ DE SARILMAK BEDAVA
Sosyal medyasında, Amerika'da 60 dolar karşılığı sarılma seansları başladığını ve insanların sarılabilecek birilerine ihtiyaç duydukları için para verip bu hizmeti aldığını yazan Aydilge, ''Ne mutlu ki bizim ülkemizde hala sarılmak bedava'' diyerek, eşiyle kucaklaştığı bir fotoğrafını da paylaştı.
ELİF GÜNAY

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Anahtar Kelimeler:
AydilgeElif GünayUtku Barış Andaç
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