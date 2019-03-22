Aydilge ve Eşi Yıl Dönümü Kutlaması

İSTANBUL- Geçtiğimiz sene Haziran ayında çok konuşulan masal gibi bir düğünle evlenen Aydilge ve eşi keman sanatçısı Utku Barış Andaç, mutluluklarını sosyal medyadan da sevenleriyle paylaştı. Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart'a ithafen bir de eşitlik mesajı veren çift ''Gece ile gündüz bugün nasıl eşitse, kadınla erkek de her gün öyle olmalı'' ifadesinde bulundu.

AMERİKA’DA SARILMAK 60 DOLAR BİZ DE SARILMAK BEDAVA

Sosyal medyasında, Amerika'da 60 dolar karşılığı sarılma seansları başladığını ve insanların sarılabilecek birilerine ihtiyaç duydukları için para verip bu hizmeti aldığını yazan Aydilge, ''Ne mutlu ki bizim ülkemizde hala sarılmak bedava'' diyerek, eşiyle kucaklaştığı bir fotoğrafını da paylaştı.