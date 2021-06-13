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Aydilge Ödül Aldı! 

Şarkıcı Aydilge, Shangri La Bosphorous Otel'de gerçekleştirilen Evo's Angel ödül töreninde "Yılın En iyi Dizi Müziği Ödülü"nü aldı. 

13 Haziran 2021 Pazar 13:14
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Aydilge Ödül Aldı! 

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ödül töreninde Avrupalı Bayan Dergisi ve Dergisi ,olarak Sedat Sarıkaya'nın da katıldığı  11.ci  Evo's Angel Dergisi kutlamaları Türkiye'deki ilk ödül töreninde, ünlü sanatçılardan Aydilge, Shangri La Bosphorous Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde "Yılın En İyi Dizi Müziği Ödülü"nü aldı. Sahnede "Çatı Katı Aşk" dizisindeki "Nasıl İnansam" adlı şarkısını da seslendiren Aydilge, güzelliği ve şıklığı ile tam not aldı. Gecenin sonuna doğru günün hatırası olması adına sevenlerinden gelen fotoğraf çekilme taleplerini de kırmayan sanatçının sempatik tavırları gözlerden kaçmadı. Bir de usta gazeteci Sedat Sarıkaya'nın fotograf ricasını kırmadı. Sosyal Medya fenomeni Nesip Tayurak şıklığı ile göz kamaştırdı. Haberi yazan gazeteci Barış Gülay'ın kalemine yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydilgeödül
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