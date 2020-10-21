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 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''

Çıkardığı single'ların yanı sıra yaptığı dizi müzikleri ile de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aydilge, eşiyle tanışmalarının 4. yılını da yeni bir ödülle kutladı.  

21 Ekim 2020 Çarşamba 13:55
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 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Geçtiğimiz akşam Lob'in Turkey'nin Bomonti Hilton'da düzenlediği ödül töreni kapsamında halk oylaması ile Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü bir kez daha kazanan Aydilge, ödülünü aldıktan sonra çok sevilen Nasıl İnansam adlı şarkısını alkışlar eşliğinde seslendirdi. Aynı zamanda bu gece eşi Utku Barış Andaç ile tanışmasının 4. senesini de kutladıklarını ve ödülün bu yüzden daha bir anlamlı hale geldiğini dile getiren sanatçı, ''Benim en büyük ödülüm aşk." dedi. Muhabirlerin formunu nasıl koruduğu sorusuna da esprili bir cevap veren sanatçı ''Müzik ruhun gıdasıdır ve ne mutlu ki kilo aldırmıyor.'' dedi.


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.10.2020 14:06
Anahtar Kelimeler:
Aydilge: En Büyük Ödül AşkYaşar Şenyüz
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