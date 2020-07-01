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Aydilge, Doğum Gününü Evinde Kutladı

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:20
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Aydilge, Doğum Gününü Evinde Kutladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aydilge, yeni yaşını eşi ve kedisiyle beraber evinde kutladı. Sosyal mesafe kuralına önem veren ve gösterişli bir parti yerine, mütevazı, aile içinde bir kutlama tercih eden Aydilge, yeni yaşına eşi Utku Barış Andaç ve kedisi Miko ile girdi. Bir birlerine doğum günlerinde pizza yapmayı gelenek haline getiren çift, yine doğum günü pastası yerine pizza üflediler. Aydilge'nin doğum günü için muhteşem bir pizza hazırlayan Utku Barış Andaç, eşini öpücüklerle kutladı. Utku'nun kesinlikle kendisinden çok daha güzel pizza yaptığını söyleyen Aydilge ise, doğum günü anlarını sosyal medyasında bir video ile paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydilgeDoğum Gününü Evinde KutladıYaşar Şenyüz
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