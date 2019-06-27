Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek

İSTANBUL- Daha önce de Yeşilay'ın bağımlılık karşıtı mücadelesine konserleriyle destek veren sanatçı, özellikle alanı dolduran gençlerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Bu özel günde etkinlik alanına yerleştirilen dev mesaj duvarına davet edilen Aydilge, duvara ‘Bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olun’' yazdı. Yeşilay'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan mesaj, binlerce kişi tarafından da retweetlendi.

Öte yandan Yeşilay'ın 100. Yılı münasebetiyle kendisine teklif edilen özel şarkı talebinide koşulsuz kabul eden Aydilge, bir asırlık teşkilat için bağımlılık ve uyuşturucu madde karşıtı beste yapacak. Başarılı şarkıcı tarafından bestelenecek şarkı asırlık kurumun ilk nevi şahsına münhasır ilk şarkısı olacak.

Haber: Elif Hayvalı