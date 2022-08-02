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Ayça Özefe’den “Deli Gibi”

Her çalışmayla dikkatleri üzerine çeken Ayça Özefe, bu kez “Deli Gibi” diyor. 5 Ağustos’ta Sony Music Turkey etiketiyle yayınlanacak şarkının söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi ise Orçun Ayata’ya ait.

02 Ağustos 2022 Salı 10:58
Ayça Özefe’den “Deli Gibi”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ayça Özefe, “Elimde akustik gitarımla sözlerini ilk başta İngilizce olarak, melankolik bir havada yazıp bestelediğim “Deli Gibi”, Orçun’un düzenlemesiyle yeniden şekillendi. Daha önce yaptığım tarzdan biraz uzaklaşıp şu anki ruh halimi ve içimdeki o enerjiyi artık şarkılarıma yansıtma düşüncesinin eseri oldu. Şarkıda benim en çok dikkat ettiğim nokta dinamiğin değişmesi ve her saniyede farklı duygular yaşatmasıydı. Orçun Ayata da hemfikir olup trompeti, elektro ve bas gitarı yani tüm enstrümanları en doğru ve zengin şekilde kullanıp tüm müzisyenler bir müzik şöleni yarattık” diyor.

 

“Deli Gibi” duru enerjisiyle dinleyiciyi keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Ayça Özefe ekliyor: “Sevgiyi daha tutkulu ve korkusuzca dile getiren, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşen bir karakterin hikayesi, enstrümanlarla sarıp sarmalandı ve ortaya “Deli Gibi” bir şey çıktı.”

 

Ayça Özefe’nin “Deli Gibi”si 5 Ağustos’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, Melike Beşli yönetmenliğinde çekilen klibi de sanatçının youtube kanalında yayında olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ayça Özefe
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