Ayça Bingöl’ün Yeni Şarkısı ‘Söyle’ Yayında!

Haber: Aslan Sayım

Söyle isimli şarkının sözü ve müziği Mine Kılıç imzası taşıyor. Düzenleme ise Cüneyt Yalmaz tarafından yapıldı. Şarkının klip yönetmen koltuğunda ise Enes Bilal Taşçı oturuyor. Kapak fotoğraflarını ise Ayhan Akbaş çekti. Klip çekimini Istanbul’un deniz manzaralı lüks bir otelin odasında çekildi. Kendine has ses tonu ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Ayça Bingöl Dinç Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında. Prodüktör Polat Şenol müzik şirketinde her yelpazeden müzisyenler ile çalışmaya devam ediyor. Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Dinç Müzik hem yeni jenerasyona hemde tüm kitleye hitap ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/wACxAnHWBbw