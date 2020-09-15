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AYBEN ERSOY ''İYİLEŞTİM '' DEDİ...

Sen  de ‘’Dünya’mızın  içten bir  ‘’İyileştim’’demeye ihtiyacı var’’ diyorsan, derin bir nefes al ve duyur sesini yaratılmış her zerreye …

15 Eylül 2020 Salı 10:30
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AYBEN ERSOY ''İYİLEŞTİM '' DEDİ...

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yurt içinde ve yurt dışında sahne performansları ile geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan, 2017 yılında Silk Way Star ses  yarışmasında  jüri koltuğunda Türkiye ‘yi başarıyla temsil eden  Ayben Ersoy’un  yeni şarkısı ‘’İyileştim ‘’ Erman Çaltı Production etiketiyle dinleyici ile buluştu.

Genç şarkıcı Ayben Ersoy ; Hit şarkıların söz yazarı ve bestecisi  Deniz Erten şarkısıyla bir gün dediği hayalini gerçekleştirdi ve İyileştim dedi. Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan  İyileştim , dört gün içinde  200 bin görüntülenmeyi geçti. Şarkı ilk günden  hızlı bir şekilde beğeni almaya devam ediyor.

‘’İyileştim ‘’adlı şarkının sözü Deniz Erten ‘e , müziği Deniz Erten ve Onur Çamur ‘a, düzenleme ise ; Gürsel Çeliğe ait. Video klip  ise: Erman Çaltı yönetmenliğinde  özel görüntülerle  müzik kanallarında yerini almaya hazır .

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.09.2020 10:39
Anahtar Kelimeler:
Ayben ErsoyIyileştimDünyaAyben
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