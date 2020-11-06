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Ayba'dan anlamlı güne anlamlı eser “ATAM” 

Ayba’nın en anlamlı günümüz olan Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı ‘Atam’ isimli eseri izleyenlerin gönüllerinde taht kuracak.

06 Kasım 2020 Cuma 12:21
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Ayba'dan anlamlı güne anlamlı eser “ATAM” 

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Ayba, Cumhuriyet’in ilanının 97. yıl dönümü nedeniyle hazırladığı söz ve müziği kendisine ait olan Atamisimli parçasıyla, milli duyguları bir kez daha şahlandıracak ve anlamlı güne anlamlı şarkısıyla eşlik edecek. Türk Ulusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduğunu, bunu da yaptığı ‘Atam’ isimli parçasında dile getirmeye çalıştığını ifade eden Ayba “Sömürgeci ve işgalci düşman güçlerine karşı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak Anadolu’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından, gücünü hanedanlık ve sultandan alan bir rejim sona ermiş ve Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’teki ilanıyla birlikte devletin egemenlik kaynağı halk olmuştur” dedi. Sanatçı Ayba, yeni yetişen gençliğe bir kez daha bu anlamlı günü ve Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak için Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı  “Atam” isimli eserin sözlerini şöyle aktardı ; “ 

İnandığın, sevdiğin, değer verip övdüğün, 

Güvendiğin bu millet senin izinde Atam! 

Farkındayız bize bıraktığın kutsal mirasın 

Unutmadık unutmayacağız söz verdik Atam! 

Emanet ettiğin vatan emin ellerde Atam, 

Seni anmak ve anlamak vatan borcudur Atam 

Senin ilkelerinde yaşamak Tutsaklıktan kurtulmak 

Gençliğin en büyük andı Cumhuriyeti korumak 

Kalbimizde olacaksın eşsiz gururla 

Saygı ve minnet ile teşekkürler Atam 

Kalbimizde olacaksın eşsiz gururla 

Saygı ve minnet ile izindeyiz Atam

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AYBAANLAMLI GÜNANLAMLI ESERAtamCumhuriyet BayramıEserNEDRET HOTUNönce Vatan
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