AVUKATLIKTAN VAZGEÇTİ OYUNCU OLDU

Haber: Dinçer Karacalar

Galatasaray Lisesi’ni kazanan ve Üniversite eğitimini de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Kayrahan Akın Balcı, Erasmus programı ile Paris Sorbonne Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı. Gönül verdiği oyunculuk mesleği uğruna gözünü karartan oyuncu adayı Craft Oyunculuk kursundan eğitim alırken film setlerinde de boy gösteriyor. Kayrahan Akın Balcı, okulunun ve mesleğinin kendisi için altın bilezik değil, altın kafes, özgür değilim ifadesini kullanırken mutlu olamayacağım bu hayatı istemedim ve özgür olacağım mesleği seçtim vurgusunu yaptı. Fransızca çekilen “Foulard” isimli kısa filmde başrol oynayan Kayrahan Akın Balcı, Enzo isimli İtalyan romantik bir karaktere hayat verirken kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu da dile getirdi. Amacının Hollywood olduğunu üstüne basarak söyleyen Kayrahan Akın Balcı, bu hayal değil benim ulaşacağım, hedefim ifadesinde bulundu.