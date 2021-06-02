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Avrupa'yı fethetti

Almanyanın Stuttgart şehrinde doğup büyüyüp İstanbula yerleşip şuan Avrupanın ve Türkiyenin en popüler sanatcılarının Menejeri veya Danışmanlığını yapan ‚Fatih Tozlu‘ son zamanlarda kendinden çok fazla söz ettiriyor. STAFworld! Adında ki şirketi ile çok fazla projenin altına yakın zamanda imza attıklarını biliyoruz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:09
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Avrupa'yı fethetti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Pandemi nedeniyle ne olacağı şuan tam net olarak belli olmadığı halde, sayısız Konser talaplerini aldığını söyledi  Mero. Murda. İbrahim AKTOLON İdo Tatlıses. Uzi. ZenG. Burak Yeter. Bilal Sonses. Feride Hilal Akın gibi sayısı çok fazla olan Sanatcılara icin şuan konser sözleşmelerinin hazır olduğundan ve inşallah en kısa zamanda bu konserleri gercekleştirebileceklerini ümit ediyorum dedi.Aynı zamanda ibrahim Aktolon’u kendi bünyesine kattı son zamanlarda avrupa ve Türkiye müzik şirketlerinin peşinde olduğu AKTOLON’u İstanbul’a davet edip ,bütün haklarını kendi şirketiyle bütünleştirdi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaStuttgartİstanbulFatih Tozlu
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