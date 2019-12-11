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Avrupa heyecanı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Avrupa heyecanı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

11 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
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Avrupa heyecanı

YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL

4. SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ YARIŞMASI İÇİN AVRUPA HEYECANI


Tamer Karadağlı başkanlığındaki “4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın jürisi Almanya’da yeni  kral ve kraliçe için elemelerde seçme yaptı. Elemelere Almanya’nın dört bir tarafından yüzlerce gurbetçi  genç kız ve erkek katıldı. 

4. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın 2020 finali için geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl  İstanbul’da dördüncü kez yapılacak olan yarışma için başvurularda bütün hızıyla devam ediyor. Yarışma için Türkiye’nin yanı sıra Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Avrupa ve Türki Cumhuriyetler’de de elemeler yapılarak sinemaya yeni yüzler kazandırılması hedefleniyor. Bu yıl ki Avrupa elemeleri  ise Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirildi. 

Avrupa’nın kral ve kraliçe adayları seçildi…

Elemelerde seçilen bayan finalist Linda Gündüz, 19 yaşında ve Kiev doğumlu. Duisburg’ta yaşayan Linda Gündüz 1.80 boyunda ve öğrenci. Erkek katılımcılar arasından final gecesi için seçilen erkek aday yarışmacı Şevki Eren Sancak’da 19 yaşında ve Almanya doğumlu. Yarışmaya Lünen kentinden katılan yarışmacı 1.85 boyunda ve öğrenci. Jürinin oldukça zorlandığı elemelerde Ceyda Pınar ve Yasin Kanat’da yedek olarak seçildiler.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.12.2019 09:01
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSinemanın Kral Ve Kraliçesi
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