Athena Ankara’yı salladı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark’ta sahne alan

ATHENA ANKARA’YI SALLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ile birlikte Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü nedeniyle Başkent’te düzenlediği kutlama etkinliklerinde Athena sahne aldı. Türk rock müziğinin en büyük gruplarından Athena, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı kutlamaları kapsamında Ankara Anıtpark’ta 100 bin kişinin katılımı ile son zamanların en büyük konserlerinden birine imza attı. ‘Arsız Gönül’ ile onbinleri coşkulu bir konsere davet eden grup, ilk albümleri Skalonga'dan son albümleri Altüst'e kadar, hit olmuş şarkılarından oluşan geniş repertuvarları ile yine farkını ortaya koydu.

Athena, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geniş kitlelerin dilinde olan coşkulu şarkılarının yanı sıra, ‘Dağ Başını Duman Almış’, ‘Hey Onbeşli’, ‘Gündoğdu Marşı’, ‘Ankara’nın Taşına Bak’ gibi türküleri ve marşları da söylerek unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Cumhuriyet Bayramı konserini organize eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de sahneye çıkıp gruba sahnede böyle büyük bir coşkuyu yaşattıkları için teşekkür ettiler.

Konserde Türk bayrağını sırtına alan grubun solisti Gökhan Özoğuz ‘Ankara’da Anıtpark’ta bu özel günde sizlerle birlikte olmak bizim için bir şeref’’ dedi.