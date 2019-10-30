Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şebnem Ferah’tan son konser
Şebnem Ferah’tan son konser
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet...
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri emekliler
Altın Portakal'ın en sıkı takipçleri...
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
İş fırsatları için hemen tıkla!

Athena Ankara’yı salladı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Athena Ankara’yı salladı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:24
6 Okunma
Athena Ankara’yı salladı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark’ta sahne alan

ATHENA ANKARA’YI SALLADI

  

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ile birlikte Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü nedeniyle Başkent’te düzenlediği kutlama etkinliklerinde Athena sahne aldı. Türk rock müziğinin en büyük gruplarından Athena, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı kutlamaları kapsamında Ankara Anıtpark’ta 100 bin kişinin katılımı ile son zamanların en büyük konserlerinden birine imza attı. ‘Arsız Gönül’ ile onbinleri coşkulu bir konsere davet eden grup, ilk albümleri Skalonga'dan son albümleri Altüst'e kadar, hit olmuş şarkılarından oluşan geniş repertuvarları ile yine farkını ortaya koydu.

 Athena, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geniş kitlelerin dilinde olan coşkulu şarkılarının yanı sıra, ‘Dağ Başını Duman Almış’, ‘Hey Onbeşli’, ‘Gündoğdu Marşı’, ‘Ankara’nın Taşına Bak’ gibi türküleri ve marşları da söylerek unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Cumhuriyet Bayramı konserini organize eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de sahneye çıkıp gruba sahnede böyle büyük bir coşkuyu yaşattıkları için teşekkür ettiler.

Konserde Türk bayrağını sırtına alan grubun solisti Gökhan Özoğuz ‘Ankara’da Anıtpark’ta bu özel günde sizlerle birlikte olmak bizim için bir şeref’’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.10.2019 09:52
Anahtar Kelimeler:
AnkaraAthena
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merhaba Güzel Vatanım
Merhaba Güzel Vatanım
Dilek İmamoğlu’nun şıklığında Yıldırım Mayruk imzası
Dilek İmamoğlu’nun şıklığında Yıldırım Mayruk imzası
Çocuk felci için podyuma çıktılar
Çocuk felci için podyuma çıktılar
Yılmaz Morgül’den Amerika’da Cumhuriyet konserleri
Yılmaz Morgül’den Amerika’da Cumhuriyet konserleri
Bircan Yıldırım
Bircan Yıldırım
Burcu Güneş’in siyah asaleti
Burcu Güneş’in siyah asaleti
Şebnem Ferah’tan son konser
Şebnem Ferah’tan son konser
Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi
Cihan Çakan ‘Sorma’ dedi
Erol Evgin’den duygulu konser
Erol Evgin’den duygulu konser

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans