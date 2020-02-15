Ateş Ali, yeni projelerle geliyor

İSMET AYDOĞAN / İSTANBUL

1964 yılında Antalya'nın Gündoğmuş Ortakonuş köyünde doğan ve ilkokulda 1970 yıllarda öğretmeni Metin Yılmaz'la şarkı söylemesiyle müziği seven başarılı şarkıcı şöyle açıkladı;

"İlkokulda değerli öğretmenim saz çalardı ben türkü söylerdim. Beni ilk keşfeden kişi hocamdır. Ardından Alanya'ya geldim ve burada birçok işlerde çalıştım. 1982 yılında düzenlenen Alanya belediye çay bahçesi ses yarışmasında 3.oldum. Sonra İzmir fuarında göl gazinosunda çalıştım.1984 yılında askere gittim. Vatanı görevimi bitirdikten sonra Ankara'ya gittim Türk halk müziğinin değerli hocası Musa Eroğlu'ndan bağlama dersi aldım.1988 yılında ilk albümüm Ankara oyun havalarını çıkardım. Arkasından 7 tane albüm daha çıkardım. 2004 yılında show tv de yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi 36. bölümde değerli yönetmen Osman Sınav hocamın davetiyle Kurtlar Vadisi dizisine güzel bir müzik yaparak cezaevinde seslendirdim. Ondan sonra yurt içi ve yurt dışı çok büyük konserlere gittim. 2016 yılında Halil isimli Alanya'da yönetmen Mehmet Elçin'in çekmiş olduğu sinema filminde rol alarak türkülerimi seslendirdim. İleriki günlerde çok güzel projeler olacak" şeklinde konuştu.