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Atelier Di Carne Büyük Ödüle Aday

Dünyanın en prestijli mimari tasarım ödülü ''Restaurants & Bar Design Awards''a bu sene ülkemizden Thanx Mimarlık kurucusu Zeynep Yılmaz ve dünyaca ünlü mimar Stephane Dupoux ile birlikte 2021 yılında hayata geçirdikleri Bodrum yarımadasının en nadide yeri Mandarin Oriental, Bodrum içindeki ''Atelier Di Carne'' projesiyle aday gösterildi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:05
Atelier Di Carne Büyük Ödüle Aday

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dupoux Design Stephane Dupoux ve SBE Miami'nin Yönetim Kurulu Başkanı dünyaca ünlü işletmeci Sami Kohen, Mandarin Oriental, Bodrum içinde hizmet veren Atelier Di Carne restoranın mimari tasarım ve uygulamasında  Thanx Mimarlık ile çalışmayı tercih etti.

Atelier Di Carne'nin kusursuz hizmet ve unutulmaz yemek deneyiminin yanı sıra, mekan tasarımı da ilgi çekiyor.  Zeynep Yılmaz ''Atelier Di Carne'' mekan tasarımında hava, su, ateş ve topraktan ilham alarak doğal taşlar ve masif dokularla işlediği mekanın her noktasının fonksiyonel, konforlu ve uyum içinde olmasına özen gösterdiklerini belirtiyor.  Açıldığı günden bu yana bir çok uluslararası gastronomi ödülüne layık görülen Atelier Di Carne'nin işletmesini de Miami'nin ünlü restoranı Seaspice Restaurant ve River Yacht Club'ın sahibi olan ünlü işletmeci Sami Kohen üstleniyor.

65 ülkeden en iyi tasarımcıların aday olduğu uluslararası  ''Restaurants & Bar Design Awards'ın kazananları  Eylül ayında Londra'da yapılacak olan görkemli ödül töreninde açıklanacak.

Ülkemizden ödüle aday olan Mandarin Oriental, Bodrum içindeki  Atelier Di Carne adına Sami Kohen ve Zeynep Yılmaz Londra'daki törene katılacaklar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Thanx MimarlıkZeynep YılmazStephane DupouxAtelier Di Carne
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