Atakum’da Türkülerle Cumhuriyet Bayramı Coşkusu 

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Samsun Atakum Belediyesi taradından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde Sevcan Orhan sahne performansı sergiledi. Türk Halk Müziğinden sevilen türkülerle müzikseverlere tam bir bayram coşkusu yaşatan Sevcan Orhan büyük alkış aldı.

Gerek sahne kostümü, gerekse sahne performansıyla katılımcılardan tam not alan Sevcan Orhan’a Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci tarafından plaket verildi. Atakum Belediye Başkanı Deveci, Tüm Şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla anarak “Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti, ilk adım kenti Samsun... Biz bu ülkenin geleceği, Cumhuriyet’in ilelebet yaşaması için şehit olmaya varız” dedi.