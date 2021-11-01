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Atakum’da Türkülerle Cumhuriyet Bayramı Coşkusu 

Sevcan Orhan Cumhuriyet Bayramı’nda Samsun’da Konser Verdi

01 Kasım 2021 Pazartesi 12:56
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Atakum’da Türkülerle Cumhuriyet Bayramı Coşkusu 

DİNÇER KARACALAR

Samsun Atakum Belediyesi taradından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde Sevcan Orhan sahne performansı sergiledi. Türk Halk Müziğinden sevilen türkülerle müzikseverlere tam bir bayram coşkusu yaşatan Sevcan Orhan büyük alkış aldı.  

Gerek sahne kostümü, gerekse sahne performansıyla katılımcılardan tam not alan Sevcan Orhan’a Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci tarafından plaket verildi. Atakum Belediye Başkanı Deveci,  Tüm Şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla anarak “Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti, ilk adım kenti Samsun... Biz bu ülkenin geleceği, Cumhuriyet’in ilelebet yaşaması için şehit olmaya varız” dedi. 

Son Güncelleme: 01.11.2021 12:59
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Atakumda Türkülerle Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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