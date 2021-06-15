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 ATAKAN TAŞUR’A ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜ

Yılın En iyi Uluslararası Proje Ödülü Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi oldu.

15 Haziran 2021 Salı 12:27
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 ATAKAN TAŞUR’A ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜ

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tarafından düzenlenen Dijital dünyanın Enleri Ödülleri bu yıl 9. kez sahiplerini buldu. Törene iş, sanat, siyaset ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim ve işadamı katıldı.Yılın En iyi Uluslararası Proje Ödülü Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi oldu.

Atakan TAŞUR; ‘’Böylesine güzel bir gecede olmaktan mutluluk duyuyorum 3. Kez bu projemiz ödüle layik görüldü bu yüzden çok gururluyum, umuyorum ki iki devlet arasında hayata geçirilen her plan ve proje gibi böylesi organizasyonlar da artarak devam etsin ve birliğimiz pekişsin.Hülasa, bu duygularla hazırlıklarını büyük bir özenle devam ettirdiğimiz ve iddialı olacağından şüphe duymadığımız 4.Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Ödülleri gecemizde de bu hayallerimizin bir kısmını gerçekleştirecek ve üzerimize düşen vazifenin bir kısmını dahi olsa tamamlamış olmanın gururunu yaşayacağız’’diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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