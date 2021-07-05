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ATAKAN TAŞUR  BABA  ROLÜYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ.

Bir alışveriş kartının reklam çekiminde ünlü oyuncu Wilma ELLES, ile kamera karşısına geçti

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:43
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ATAKAN TAŞUR  BABA  ROLÜYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ.

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

İş Dünyasın’da gösterdiği başarılı çalışmalarından sonra oyunculuk deneyimiyle de bir çok projeye imza atan Atakan TAŞUR, Avrupa da ki gurbetçilere özel oluşturulan  bir alışveriş kartının reklam çekiminde ünlü oyuncu Wilma ELLES, ile kamera karşısına geçti. 

Avrupa’dan Türkiye’ye seyahat eden bir aileyi canlandıran Atakan TAŞUR & Wilma ELLES oyunculuktaki uyumuyla göz doldurdu. Avrupa’dan Türkiye’ye gelen bir çok gurbetçiler için hazırlanan alışveriş kartının reklam yüzü olan Atakan TAŞUR & Wilma ELLES eğlence dolu sahneleriyle hafızalara kazınacak bir çekim gerçekleştirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Atakan TaşurBabaKameraAlışveriş KartıReklamçekimWilma Ellesönce Vatan
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