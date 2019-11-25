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Ata Göçen'in İlk Şarkısı "Naş"

Ata Göçen, geçtiğimiz günlerde dinleyicileriyle buluşturduğu ilk şarkısı "Naş" ile müzik dünyasına yeni bir hareketlilik kazandırdı.

Ata Göçen'in İlk Şarkısı "Naş"

Ata Göçen, geçtiğimiz günlerde dinleyicileriyle buluşturduğu ilk şarkısı "Naş" ile müzik dünyasına yeni bir hareketlilik kazandırdı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 13:05
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Ata Göçen'in İlk Şarkısı "Naş"

HABER: İSMAİL GÖKGEZ

Çocukluğundan beri şarkıcı olmak isteyen ve bu uğurda çok çalışan Ata Göçen, şu günlerde ilk şarkısını sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği eğitimi gören Göçen, ilk şarkısının bestesini ve düzenlemesini Ensar Çelik'e emanet etti. Makyajı İlknur Şimşek'in ellerinden çıkarken klibin yönetmenliğini ise Melek Ezgi yaptı. Mudanya ve Tirilye'de çekilen klip, renkli ve hareketli sahneleriyle oldukça beğenildi. 6 kişilik ekibin yer aldığı çekimler tam 13 saat sürdü.

Ata Göçen ilk şarkısı için, "Aylardır çok büyük emek verdik. Sizin bir tıkla açtığınız şarkıyı biz size sunabilmek için ne çabalar gösteriyoruz. Eğlenceli, hareketli bir şarkı oldu. Hepimiz günlük hayatımızda 'gelene kapımız sonuna kadar açık, gidene Naş güle güle' demiyor muyuz? Günümüz ilişkilerini tasvir eden bir şarkı oldu. Biz çok sevdik, ortaya özenerek bir iş çıkardık. Eminim dinleyicilerimiz de sevecektir. Destekleyen, yorum yapan ve paylaşan herkese teşekkür ediyorum."

Netd dahil birçok müzik platformunda yayınlanan “Naş” Silvana Müzik etiketiyle çıktı.

“Naş” Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8WQrT5NzE2M 

“Naş” Sözleri:

Ağaya paşaya layıksın

Biraz tırlak biraz kayıksın

Alem yolunu bulmuşken

Bilmem ki sen ne ayaksın?

Gelene kapımız sonuna kadar açık

Gidene Naş güle güle

Olsan da deli veli olsan da uçuk kaçık

Gidene Naş güle güle

Sonunda çıktı çift yüzün

Birbirini tutmaz sözün

Sıktı artık cilven nazın

Sana asla çalmaz sazım

DHA

Son Güncelleme: 25.11.2019 05:23
Anahtar Kelimeler:
Ata GöçenNaşMüzik DünyasıIsmail Gökgez
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