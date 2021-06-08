Ata Demirer'den yeni film ‘Bursa Bülbülü’

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yaptığı her projesi büyük ses getiren ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün senaryosunun bittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Son olarak Hedefim Sensin filmiyle beyaz perdede boy gösteren başarılı senarist ve oyuncunun yeni filmi Bursa Bülbülü olacak. Demirer, önce Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk olarak Bursa Bülbülü'nün müjdesini vermişti. Şimdi ise sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

‘Bursa bülbülü filmimizin senaryosunu bitirdim. Kavuşmak dileğiyle" notunu yazan Demirer, filmle ilgili ayrıntı vermedi.

ÜÇ YIL ARADAN SONRA

Eyvah Eyvah serisi, Olanlar Oldu, Niyazi Gül Dört Nala, Berlin Kaplanı ve herkesin yıllardır izlemekten vazgeçemediği Avrupa Yakası'nda karşımıza çıkan Ata Demirer'in yeni film projesi Bursa Bülbülü olacak. Demirer, Film Gibi Hayatlar programında, Bursa Bülbülü'nün senaryosunu yaz aylarının başında bitireceğini açıklamıştı.

Film Bursa'nın 80'li yıllarında geçecek. Ayrıca bir müzikal olacağı da bilinenler arasında yer alıyor. Ata Demirer, film çekmeye tam üç yıl ara vermişti. Şimdi ise uzun süreli coronavirüs arasının da ardından yeniden beyaz perdeye dönüş yapıyor.