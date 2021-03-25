AT KAFASIYLA KLİP ÇEKTİ

2021 yılını ilk Türkçe EP'si "Kim Bu Sevgili"yi yayınlayarak karşılayan başarılı müzisyen İsmail Yıldız, büyük bir sevgi seliyle kucaklandı. Müzikonair etiketiyle piyasaya sürülen EP'deki bütün parçalar, kısa sürede 100.000'i aşan izlenme sayısına ulaştı. Sırasıyla "Kim Bu Sevgili, Asil Bir Savaştın ve Acun" isimli şarkılarını Youtube'daki Netd Müzik adlı platformla dinleyicilerine ulaştıran yakışıklı şarkıcı yorum yağmuruna tutuldu. 3 şarkının bestesi İsmail Yıldız imzası taşırken aranjeleri de 5 parmağında 10 marifet olan soliste ait. Şarkıların mix ve mastering'ini ise Koray Püskül üstlendi. Şarkıcının "Acun" klibindeki at kafalı adam sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlk albümüne gösterilen ilgiyle alakalı marifetli şarkıcı Instagram hesabından "Acun 100.000 izlenmeyi geçti. Zaman ayıran herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

İsmail Yıldız Kimdir?

İsmail Yıldız, 5 Mart 1995 tarihinde Kars Sarıkamış’ta dünyaya geldi. Müziğe olan yeteneği önce ailesi tarafından keşfedilmiş ve ortaokulda müzik öğretmeninin de etkisiyle enstrüman çalmaya başladı. Lise yıllarında da klavye öğrenerek müziğe daha çok bağlandı. 2015 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nde müzik eğitimine başladı. 2016 yılında Polonya’da konservatuvar caz bölümünde okudu. Yurtdışından ileri düzey İngilizce’yle Türkiye’ye dönerek kendi stüdyosunu kurdu. Sözü müziği ve düzenlemesi kendisine ait ilk İngilizce şarkısının ardından yine kendi bestelediği 5 parçalık klasik müzik kategorisinde “Nilaria” piyano albümünü yayınlayarak müzik dünyasına giriş yaptı. 2019’da Film Müzikleri Piyano konseri konseptiyle çeşitli şehirlerde piyano konseri verdi. Yine 2019 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünde anadal piyano ile yüksek lisansa başlayan İsmail Yıldız, 2021’de “Kim Bu Sevgili” isimli 3 şarkılık ilk Türkçe EP’sini yayınladı.

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