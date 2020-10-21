ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bugüne dek binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği klasik olmuş fenomen şarkılara imza atan Aslı Güngör sözleri kardeşi Burcu Güngör’e, müziği kendisine ait olan “Meleklerin Yolu” isimli yeni single’ı ile bugün (20 Ekim Salı günü) müzikseverlerle buluştu.

Sanatçının kendi yapım şirketi Aslı Güngör Production etiketiyle yayınladığı ilk projesi olan “Meleklerin Yolu” nun düzenlemesinde Tansel Doğanay’ın imzası var.

Yüzde yüz Aslı Güngör

Aslı Güngör “Meleklerin Yolu” ile ilgili; “Bu projede % 100 Aslı Güngör var! Kendimi gerçekten hissettiğim ve olduğum şekilde yansıttım. Şarkım ve video klibimde yeni bir Aslı değil, gerçek Aslı’dan bir parça var” dedi.