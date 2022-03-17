Aslanlı Köşk’te klip çekti

Müzik öğretmeni Ferhat Köse söz ve müziği kendine, düzenlemesi Ahmet Uncu’ya ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Hem de Çok” isimli yeni single’nın video klibini müzikseverlerin beğenisine sundu.