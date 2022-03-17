Aslanlı Köşk’te klip çekti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Kavacık Otağtepe’de “Aslanlı Köşk” denilen bir malikanede çekilen video klipte Ferhat Köse’yi, geçmişte güzel günler yaşadığı evinde, yalnızlığı yaşarken izliyoruz.
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Müzik öğretmeni Ferhat Köse söz ve müziği kendine, düzenlemesi Ahmet Uncu’ya ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Hem de Çok” isimli yeni single’nın video klibini müzikseverlerin beğenisine sundu.
Müzik öğretmeni Ferhat Köse söz ve müziği kendine, düzenlemesi Ahmet Uncu’ya ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Hem de Çok” isimli yeni single’nın video klibini müzikseverlerin beğenisine sundu.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Kavacık Otağtepe’de “Aslanlı Köşk” denilen bir malikanede çekilen video klipte Ferhat Köse’yi, geçmişte güzel günler yaşadığı evinde, yalnızlığı yaşarken izliyoruz.
Önce Vatan Gazetesi