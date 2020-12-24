Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
457.394
DOLAR
7.5808
STERLİN
10.2576
EURO
9.2355
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
Midye ve istiridye yetiştirme...
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun internet sitesinde
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve...
95 AKADEMİSYEN ALINACAK
95 AKADEMİSYEN ALINACAK
Kastamonu'da arsa karşılığı okul yaptırılacak
Kastamonu'da arsa karşılığı okul...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aslan Sayım Yılın Gazetecisi Ödülüne Layık Görüldü!  

24 Aralık 2020 Perşembe 14:15
7 Okunma
Aslan Sayım Yılın Gazetecisi Ödülüne Layık Görüldü!  

Ünlülerin sır küpü olarak kendisini tanıdığımız genç Gazeteci ve Radyocu Aslan Sayım 2020 yılının Gazeteci ödülüne layık görüldü. İvana Sert, Mustafa Ceceli, Ayla Çelik, Zerrin Özer, Ebru Polat, Linet, Tuğba Yurt gibi birçok ünlü sanatçı ile gündem yaratan röportajlar gerçekleştiren Aslan Sayım 15 yaşında başladığı köşe yazıları ile bir çok haber portalında yer aldı. Mentu Yapım Sahibi Umut Bolel’in düzenlediği Biz Bize Medya Ödüllerinde 17 Şubat 2021 Tarihinde Ankara’da Green Park Otel de düzenlenecek olan Ödül Töreninde bulunacak. Bir çok ünlü sanatçının, iş adamının, markanın bu gecede ödül alacağı Biz Bize Medya instagram hesabından duyuruldu. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aslan Sayım Yılın Gazetecisi Ödülüne Layık Görüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan’ın müziğe armağanı Ayten Rasul
Azerbaycan’ın müziğe armağanı Ayten Rasul
ALTIN ZİRVE ÖDÜL TÖRENİ’NİN MELEKLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN ZİRVE ÖDÜL TÖRENİ’NİN MELEKLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Işıl Yücesoy oyunculuğunu konuşturdu, gözleriyle oynadı
Işıl Yücesoy oyunculuğunu konuşturdu, gözleriyle oynadı
Rabia Kandır'la hızlı bir giriş yaptı
Rabia Kandır'la hızlı bir giriş yaptı
Klip Çekiminde Ölümden Döndüler
Klip Çekiminde Ölümden Döndüler
Derşan Doğan’ın Bariyer’i
Derşan Doğan’ın Bariyer’i
Gülben Ergen de korona oldu
Gülben Ergen de korona oldu
Ünlü Avukat'tan Romantik Şiirler
Ünlü Avukat'tan Romantik Şiirler
Magazin Dünyası Zozo'nu kaybetti
Magazin Dünyası Zozo'nu kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma