Aslan Sayım Yeni Şarkısı İçin Gün Sayıyor! 

Haber: Aslan Sayım

Ünlü sanatçılar ile yaptığı röportajlarla adından sıkça bahsettiren Gazeteci ve radyocu Aslan Sayım ilk şarkısı için stüdyoya kapandı. Şarkının üzerinde titizlikle hazırlanan Aslan Sayım eğlenceli şarkısı ile yakında sizlerle.

Başarılı aranjör Cüneyt Yalmaz ile yoğun şekilde çalışan Aslan Sayım Ünlü moda fotoğrafçısı Buse Tirman’ın objektifine poz verdi. Makyaj sanatçısı Kamran Jabbarov ile iddalı bir görünüme büründü.

Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Zerrin Özer, Mustafa Ceceli, İvana Sert ve Seren Serengil gibi ünlü isimler ile yaptığı röportajlarla adını magazin camiasında da duyuran Aslan Sayım Dinç Müzik yapım Şirketi Sahibi Polat Şenol ile anlaşma imzaladı. Klip çekimlerinin Enis Bilal Taşçı yönetmenliğinde Maslak Stüdyolarında çekildi. Yeni şarkısı ve klibi mart ayında çıkacak