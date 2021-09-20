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Aslan Sayım Yazdı: Sarhoş Diva Bülent Ersoy!

Gazeteci ve Radyocu Aslan Sayım Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy İçin Şunları söyledi! 

20 Eylül 2021 Pazartesi 11:07
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Aslan Sayım Yazdı: Sarhoş Diva Bülent Ersoy!

Dün gece Star Tv de uzun süredir beklediğim Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ikilisinin show programı canlı yayınlandı. Programın ilk canlı yayın konuğu sesine ve sahnesine hayran olduğum bir star Yıldız Tilbe oldu. Muhteşem performansı ve tarz kıyafeti ile herkesi ekranlara kitledi. Gelelim asıl konuya Diva sarhoş muydu? 

Şarkıları söylerken hep yarıda bırakıyor ve vokalleri devam ediyor. Diva zaten 70 yaşında bu tür aksaklıklar olması normal. Ama konuşmaya başlayınca sesinin yetmediği, ve titrediğini duyunca sanırım çok yoruldu ve rahatsızlandığını hissettim önce partneri Mustafa Keser gel oturalım dinlenelim diyince dedim ki bu işte bir iş var. Bülent Ersoy ayakta duramaz halde. Twitter da Tt oldu sarhoş olduğu kimsenin gözünden kaçmadı. Çok ağır eleştiriler geldi. Bülent Ersoy canlı yayında titreyen Parmağını sallayarak hayır Sarhoş değilim dedi! Bence sadece alkolle olacak bir durum değil bu! Başka birşey olduğunu hissettim ve duydum! Diva yı sarhoşken sahnede izlemiştim bu tavrıyla hiç bir alakası yok! 

Gelelim Estetik konusuna! 

Diva Yüzünü Seda Sayan tekniğiyle Fransız Askısı tekniği ile gerdirmiş ve bana tuhaf geldi. Bülent Ersoy ağzını kapatamıyordu ama Kıyafet, saç, makyaj güzeldi bence Diva yı Demet Akalın’a da benzetenlerde oldu. Bu benzerliğin sebebide makyörleri aynı. 

Bülent Ersoy ilk programında yine konuşulmayı başardı. 

Anahtar Kelimeler:
Aslan Sayım Yazdı: Sarhoş Diva Bülent Ersoy
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