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Aslan Sayım Yazdı: Ne İstiyorsunuz Harika Avcı dan! 

24 Eylül 2021 Cuma 10:19
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Aslan Sayım Yazdı: Ne İstiyorsunuz Harika Avcı dan! 

Gazeteci ve Radyocu Aslan Sayım Fix Radyo İstanbul’a bağlantı konuğu oldu ve canlı yayında Harika Avcı için kötü, yanlış haber çıkaran meslektaşlarına ateş püskürdü! 

Aslan Sayım şunları söyledi: Yıllardır bu ülkede şarkıları binlerce kişi tarafından dinlenilmiş ve şarkı üretmediği halde hala heryerde bir çok şarkısını dinliyoruz. Oynadığı filmler, programlar hepsi youtube kanalında yüzbinlerce tıklanma alıyor. Güzelliği ile her zaman bu ülkede adını altın harflerle yazdırdı. Bir dönem herkes Harika Avcı takliti olmuştu. O kadar avrupai ve alımlıydı ki her erkeğin rüyalarını süslüyordu. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Bazı sorunlar üst üste gelebilir hatta en yakın çevresi bile Harika Avcı’yı kıskanıp kötülükler yapabilir. Ama her defasında ortaya çıkarılan eski fotoğrafları yalan haber ile yayınlayan gazetecilere ne demeli? Maddi zorluk çekebilir, psikolojisi bozulabilir, tükenmişlik sendromu yaşayabilir. O da insan ! Harika Avcı istediği an silkelenip ayağa kalkar ve en lüks yerlerde sahne alır. Şöhret ateşten gömlek diye bir cümle var bunu şöhret olmayan kişiler anlamsız bakabilir ama size sadece şunu söyleyeyim. Ülkenizde özgür değilsiniz, rahat hareket edemiyorsunuz, biraz alkol alsanız magazinciler üstünüze geliyor sizi kışkırtıyor ve hatta dizide oynuyorsanız diziden bile kovuluyorsunuz daha neler neler... hep görüntünüze dikkat etmelisiniz adım başı fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarınız var. Ayrıca rahat rahat restoranda yemek yiyemiyorsunuz her haliniz telefonla kayıt alınıyor. Yaşamayan bilemez. Heryerden çıkan Onur Akay isimli şarkıcı fotoğrafı sosyal medyaya yansıtmış şarkıcılıkta elde edemediği başarıyı gazetecilikte bulmaya çalışıyor. Yaptığı tek şey ise ölen ünlüleri yayınlamak! Anlam veremiyorum... 

Harika Avcı hakkında çıkan son fotoğrafı ile ilgili basın açıklamasını sosyal medya hesabından yayınladı. 

İşte o açıklama: "İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip polemiklere çekilmek isteniyorum. Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz. Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir.

En derin Sevgi ve Saygılarımla Can'larım...

Not: Bu arada şu fotoğraf meselesi.. Ben tüp mide ameliyatı yeni olmadım. Araştırmadıkları nasıl da bariz. 20 Ocak 2017 de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar."

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Aslan Sayım Yazdı: Ne İstiyorsunuz Harika Avcı Dan
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