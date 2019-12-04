Aşkın Mapushane’ye arabesk klip

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türk Halk Müziğinin başarılı sesi Yağız, Selçuk Ural’ın ilk kez kırk atlı yıl önce 1973 yılında pop müzik tarzında seslendirdiği “Aşkın Mapushane” adlı şarkıyı yıllar sonra arabesk olarak seslendirdi. Daha önce 2001 yılında da Haluk Levent’in “rock” tarzında seslendirdiği şarkı böylece üçüncü kez tarz değiştirmiş oldu.

Sözleri ve müziği usta besteci Mustafa Alpagut’a ait olan “Aşkın Mapushane” adlı şarkı yıllar sonra tekrar gündeme oturdu. Halk müziği sanatçısı Yağız pek çok sanatçının seslendirdiği şarkıyı bu kez de arabesk haliyle müzikseverlere sevdirdi. Daha önce Özdemir Erdoğan’a ait ve 1972 yılında piyasaya çıkan “Gurbet” adlı şarkıyı da yeni haliyle seslendirerek müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı “Eski parçaları kendi türkü arabesk tarzımla yorumlamayı çok seviyorum. Eski şarkılar çok duygu dolu ve böyle yanık yanık söylenmesi çok güzel oluyor. Yıllar önce Selçuk Ural ağabeyim pop olarak çok güzel söylemiş. Haluk Levent’te rock müzik ile fark yarattı. Ben de ‘Aşkın Mapushane’yi arabesk olarak dinletmek istedim çok sevildi. Sahnede sık sık söylediğim ve çok istek alan bu şarkıyı klip çekerek müzikseverlere arabesk haliyle ulaştırmak istedim” dedi. Avrupa’da ve yurt içinde sık sık konserler veren sanatçı çok yoğun bir dönem yaşadığını belirtiyor. On bir yıldır Bakırköy’deki Ziya Türkü Evi’nde her Cuma gecesi sahneye çıkan sanatçı nostaljik şarkılarla sürprizler yapmaya devam edeceğini belirterek yılbaşında çok büyük beğeni toplayacak yeni bir şarkıyı piyasaya çıkartacağını da söyledi.

Dizi film teklifleri var…

Sahne çalışmalarını sürdüren genç sanatçı şarkıları ile beğeni topladığını belirterek sık sık dizi film teklifleri aldığını söyledi. Teklifleri ve senaryoları incelediğini belirten Yağız “Dizilerde yeni yüzler aranıyor. Bana da zaman zaman teklifler geliyor. En iyisini yapmak için ince elemek istiyorum. Başarısız olmak istemem” dedi.