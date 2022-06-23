AŞK’A DAİR MAKSİ SINGLE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aşk ’a Dair Sigle çalışmasında, birbirinden güzel üç adet özgün şarkıyı, Aykut Aslan’ın mükemmel yorumundan dinleyeceğiz. Çalışma da ; Mühim Olan Aşkımız, Ben Ölem Yar ve Mutlu Aşk Yoktur adlı üç eserin sözü ve müziği, Haluk Özkan’a ait. Aykut Aslan , Aşk’a Dair de, ipeksi sesiyle kalbimizin derinliklerine dokunarak bizleri sesiyle aşkın ve sevdanın içene alıyor.

Aykut Aslan, Türkiye’nin En İyi Tenor Seslerinden

Aykut Aslan, Aşk’ Dair atlı çalışmasında; kendi şan tekniğini mükemmel yorumuyla harmanlayarak, Türkiye’nin en iyi tenor seslerinden bir olduğunu albümdeki yüksek performansıyla ve sesiyle dinleyiciyi büyüleyerek kanıtlıyor.

Aykut Aslan , Müzikte Yeni Bir Tarzın Öncüsü: Özgün Pop

Sanatçı, müzik Dünyasının duayenleri arasında olan, Tanju Duman ve Haluk Özkan’ın 6 aylık stüdyo çalışması sonucunda, müzikte yeni bir soundla özgün pop tarzıyla müzik Dünyasına merhaba demeye hazırlanıyor. Aykut Aslan , Aşk’a dairde kullanılan yeni bir aranje tekniğiyle, Türk müziğinde daha önce duymadığımız bir tarzın da Özgün Pop’unda öncülüğünü yapıyor.

Aykut Aslan’ın Aşka Dair single çalışmasında, kendi alanında ki en iyi müzisyenler bir araya gelerek yıllarca müzik arşivlerimiz de yer alacak bir single’a imza attılar.

Aşka Dair ‘in stüdyo kayıtları İstanbul’da, Black and Wahite stüdyosunda gerçekleştirildi. Çalışmanın miks ve masteringleri, Hannover de Tanju Duman ve seçkin ekibi tarafından yapıldı.

Albümün kapak fotoğrafları için Kayseri de , Erciyes dağına 80 km uzaklıkta ki doğal dokuya sahip olan bir mekan olarak iğdeli köyü seçildi ve bu köyde Single’nin kapak fotoğrafl çekimleri gerçekleştirildi.

Bu yılın en pahalı ve iddaalı prodüksiyonlarından biri olan, Aşk’a dair maksi single çalışması; bu yıla Aykut Aslan’ın ipeksi sesiyle damga vuracak.