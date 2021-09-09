‘AŞK ŞARKISI DEĞİL, AÇ ŞARKISI’

NEDRET HOTUN

BURSA

Ferhat Göçer yorumu ile tanıdığımız “Üzüm” şarkısını ve video klibini müzikseverler ile buluşturan Güner, yıllar sonra herkesi duygulandıran bir itirafta bulundu.

“Herkes Aşk Şarkısı Zanneder Üzüm'ü Ama Aç Şarkısıdır...”

Güner, hikayesini şöyle anlatıyor; “Şu an oturduğum sitede bir villada temizlik elemanı olarak işe başladım. Sabah, öğle ve akşam makarna tek yemeğimdi. Patronum bir kış günü kendine bir büyük salkım kırmızı üzüm alıp getirdi. Zeki'cim bunu yıka ve bana bir de kahve getir dedi. Aylardır sadece makarna yiyebilen biri için o üzümlerin büyüsünü sanırım hissedersiniz. Bir güzel yıkadım ve götürdüm ona. Akşam üzeri çıkarken boş kahve bardağını ve afiyetle tüketilmiş bir salkım üzümün tabağını mutfağa bırakıp bunları da yıkayıp çıkarsın dedi. Üzerinde iki üzüm kalmıştı. Biri çürüktü diğeri ona dokunduğu için gözden kaçmış, yani biraz güme gitmiş... Tadayım istedi bi' yanım, bi' yanımda sen artıkçı mısın dedi. O üzümler bana baktı bi' süre ben onlara... Sonra aldım kağıdı kalemi elime; "Arkasındayım halâ verdiğim sözün, (Müzik Aşkı) Aynı rüzgâra vurgun iki yelken, Aynı Salkımda Ayrı İki Üzüm"...”şarkısının sözlerini yazdım.

