Aşk Pandemi Tanımaz

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Covid 19 nedeni ile bütün dünyada neredeyse tüm sektörlerde kriz yaşanırken, bilim adamları aşı bulabilmek için günlerce uykusuz kalıyor ve milyonlarca insan evlerinde mahkum hayatı yaşıyor. Ama pandemiye inat gün geçmiyor ki savaşta ve barışta da olduğu gibi pandemide de sonu nikah masasında biten sıra dışı yeni bir aşk hikayesi duymayalım. Bu defa size Türkiye’den İtalya’ya uzanan bir mutluluk hikayesinin haberini aktarmak istiyorum.

Genç Mimarın Mutluluğu

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi ‘Mimarlık’ bölümünde tamamlayan genç mimar Selcen Sözüneri İtalya’nın sayılı üniversitelerinden ‘Politecnico di Milano’ da yüksek öğrenim görmeye devam etti. Eğitimi sırasında Milano’da tanıştığı mimar Andrea Perego ile süregelen arkadaşlığını geçtiğimiz günlerde taçlandıran Selcen Sözüneri İtalya’da dünya evine girdi.

Aşk engel tanımadı

Dünyayı etkisi altına alan pandemiden en çok etkilenen Lombardiya bölgesinde yaşayan çift Mayıs ayından beri evlenemiyordu. Vaka sayılarının kontrol altına alındığı Eylül ayında sayılı davetli grubuyla gerçekleşen nikah töreninde evlenen çift İstanbul’dan İtalya’ya uzanan bir aşkın hikayesini yazıyorlar.

İtalya Türkiye arasında mekik dokuyan aynı zamanda İtalyan kültürü ile entegre olmuş, bizi başarı ile temsil eden genç mimar Selcen Sözüneri yeni neslin önemli mimarlarından biri. Pandemi sonrasında Türkiye’de Anadolu gelenekleri ile anlı şanlı, telli duvaklı bir düğün yapmayı planlayan Sözüneri covitin bir an önce bitmesi için dua edenlerden biri oldu. Selcen ve Andrea Perego çiftine yeni yaşamlarında mutluluklar diliyoruz.