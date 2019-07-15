RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

‘’Herkes evindeki banyoda şarkıcıdır’’

Çocukken asker olmak isteyen Burak Hakkı Kapan, hobi olarak müzikle ilgilendiğini belirtti. Fırsatları iyi değerlendirdiğini dile getiren Kapan, ‘’Şarkıcı olmak bence zor değil, şarkılar bir mesaj iletiyor bize.’’ açıklamasını yaptıktan sonra ise ''Herkes kendi evinde, banyosunda şarkıcıdır.'' açıklamasını yaptı.

''Aşk hayatında çok becerikli değilim''

11 yıldır fitness sporuyla ilgilendiğini belirten Burak Hakkı Kapan, aşk hayatıyla ilgili sorulara ''Uzun zamandır aşk hayatımda kimse yok, çok becerikli değilim galiba. Sahipleneceğim birinin olmasını istiyorum ama karşıma çıkmadı.'' yanıtını verdi. Ayrıca partnerinde en çok dikkat ettiği özellikleri ise koku ve az konuşması olarak sıraladı.

Düzenlemeleriyle dikkat çeken Kapan, çalışmak istediği isimler ile ilgili soruya ise ''Beyonce, Dua Lipa, Edis'' yanıtını verdi.