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''Aşk hayatında çok becerikli değilim''

Burak Hakkı Kapan müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtladı. 

''Aşk hayatında çok becerikli değilim''

Burak Hakkı Kapan müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtladı. 

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:47
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''Aşk hayatında çok becerikli değilim''

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

‘’Herkes evindeki banyoda şarkıcıdır’’ 

Çocukken asker olmak isteyen Burak Hakkı Kapan, hobi olarak müzikle ilgilendiğini belirtti. Fırsatları iyi değerlendirdiğini dile getiren Kapan, ‘’Şarkıcı olmak bence zor değil, şarkılar bir mesaj iletiyor bize.’’ açıklamasını yaptıktan sonra ise ''Herkes kendi evinde, banyosunda şarkıcıdır.'' açıklamasını yaptı.

''Aşk hayatında çok becerikli değilim''

11 yıldır fitness sporuyla ilgilendiğini belirten Burak Hakkı Kapan, aşk hayatıyla ilgili sorulara ''Uzun zamandır aşk hayatımda kimse yok, çok becerikli değilim galiba. Sahipleneceğim birinin olmasını istiyorum ama karşıma çıkmadı.'' yanıtını verdi. Ayrıca partnerinde en çok dikkat ettiği özellikleri ise koku ve az konuşması olarak sıraladı.

Düzenlemeleriyle dikkat çeken Kapan, çalışmak istediği isimler ile ilgili soruya ise ''Beyonce, Dua Lipa, Edis'' yanıtını verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.07.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
HaberRöportajHakan KanburoğluKapan MüzikBURAK HAKKI
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