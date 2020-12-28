Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
452.616
DOLAR
7.4752
STERLİN
10.1438
EURO
9.1493
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak
TCDD, 60 Sürekli İşçi Alacak
TCDD, 60 Sürekli İşçi...
38 personel alacak
38 personel alacak
Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Yönetmelik Değişikliği Duyurusu
Yönetmelik Değişikliği Duyurusu
İş fırsatları için hemen tıkla!

''AŞK ADAM SEÇER Mİ'' CECELİ'YE EMANET!

28 Aralık 2020 Pazartesi 11:17
9 Okunma
''AŞK ADAM SEÇER Mİ'' CECELİ'YE EMANET!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Kısa bir süre önce yayınlamış olduğu “Mutluluk” şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken, dijital müzik platformlarının yanı sıra radyo ve televizyon kanallarının üst basamaklarında yerini alan sanatçı akademisyen “Gülşah Tanrıöver”in yeni yılın ilk günlerinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan şarkısına değerli sanatçı ve aranjör Mustafa Ceceli'nin sihirli elleri değdi.

Güzel sanatçının uzun zamandır üzerinde titizlikle hazırlandığı yeni projesi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşım Mustafa Ceceli ve Gülşah Tanrıöver hayranlarını heyecanladırdı. ''Aşk Adam Seçer mi'' yeni umutlara ve yepyeni heyecanlara kapısını aralayan 2021 yılının ilk hit şarkısı olmaya aday.

Mustafa Ceceli tüm aranje sürecini üstlendiği ve her detayıyla bizzat ilgilendiği projeyle ilgili; 'Aşk Adam Seçer mi'yi çok sevdim, umarım yolu bahtı açık olur şarkıyı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz' dedi.

Yeni projesini iddialı bir kliple taçlandıran ''Gülşah Tanrıöver'' attığı güçlü adımlarla her geçen gün sektördeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Mustafa Ceceli ile unutulmaz ve çok keyifli bir aranje süreci geçirdiğini dile getiren akademisyen sanatçı şarkımı sihirli ellere teslim ettim, çok mutluyum ve çok heyecanlıyım dedi.

''Gülşah Tanrıöver''in yeni projesi ''Aşk Adam Seçer mi'' çok yakında tüm müzik platformlarında yayında!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AŞK ADAM SEÇER Mİ CECELİYE EMANETAziz Karataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümit Karan kendine yeni yıl hediyesi aldı
Ümit Karan kendine yeni yıl hediyesi aldı
Seren Uzun ‘dan ‘’Gürcü ‘’ yorumu! 
Seren Uzun ‘dan ‘’Gürcü ‘’ yorumu! 
SELÇUK KILIÇ ‘SARP’ DİZİSİYLE GELİYOR
SELÇUK KILIÇ ‘SARP’ DİZİSİYLE GELİYOR
ONUR SUYGUN 'DAN YENİ COVER Mağusa Limanı
ONUR SUYGUN 'DAN YENİ COVER Mağusa Limanı
Aslan Sayım Yılın Gazetecisi Ödülüne Layık Görüldü!  
Aslan Sayım Yılın Gazetecisi Ödülüne Layık Görüldü!  
Azerbaycan’ın müziğe armağanı Ayten Rasul
Azerbaycan’ın müziğe armağanı Ayten Rasul
ALTIN ZİRVE ÖDÜL TÖRENİ’NİN MELEKLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN ZİRVE ÖDÜL TÖRENİ’NİN MELEKLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Işıl Yücesoy oyunculuğunu konuşturdu, gözleriyle oynadı
Işıl Yücesoy oyunculuğunu konuşturdu, gözleriyle oynadı
Rabia Kandır'la hızlı bir giriş yaptı
Rabia Kandır'la hızlı bir giriş yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma