''AŞK ADAM SEÇER Mİ'' CECELİ'YE EMANET!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Kısa bir süre önce yayınlamış olduğu “Mutluluk” şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken, dijital müzik platformlarının yanı sıra radyo ve televizyon kanallarının üst basamaklarında yerini alan sanatçı akademisyen “Gülşah Tanrıöver”in yeni yılın ilk günlerinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan şarkısına değerli sanatçı ve aranjör Mustafa Ceceli'nin sihirli elleri değdi.

Güzel sanatçının uzun zamandır üzerinde titizlikle hazırlandığı yeni projesi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşım Mustafa Ceceli ve Gülşah Tanrıöver hayranlarını heyecanladırdı. ''Aşk Adam Seçer mi'' yeni umutlara ve yepyeni heyecanlara kapısını aralayan 2021 yılının ilk hit şarkısı olmaya aday.

Mustafa Ceceli tüm aranje sürecini üstlendiği ve her detayıyla bizzat ilgilendiği projeyle ilgili; 'Aşk Adam Seçer mi'yi çok sevdim, umarım yolu bahtı açık olur şarkıyı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz' dedi.

Yeni projesini iddialı bir kliple taçlandıran ''Gülşah Tanrıöver'' attığı güçlü adımlarla her geçen gün sektördeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Mustafa Ceceli ile unutulmaz ve çok keyifli bir aranje süreci geçirdiğini dile getiren akademisyen sanatçı şarkımı sihirli ellere teslim ettim, çok mutluyum ve çok heyecanlıyım dedi.

''Gülşah Tanrıöver''in yeni projesi ''Aşk Adam Seçer mi'' çok yakında tüm müzik platformlarında yayında!