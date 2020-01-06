Asansörde 14 saat geçirdi

İSTANBUL- 2020’nin ilk iddialı klibi Pınar Soykan’dan geldi. Ünlü sanatçı, “İkimiz Adına” yeni single’ına çok ses getirecek bir klip çekti. Tamamı asansörde çekilen klibin tanıtım görüntüleri sosyal medyada merak uyandırdı.





Müzik dünyasının en üretken isimlerinden Pınar Soykan, yeni yılı iddialı bir çalışmayla karşılıyor. Ünlü sanatçı, “İkimiz Adına” adlı yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Hande Ünsal ile Bade Derinöz’e, düzenlemesi ise Serkan Balkan’a ait çalışmaya sinema filmlerini aratmayacak kalitede bir klip çekildi.



TÜRKİYE’DE BİR İLK



Pınar Soykan’ın yeni klibiyle Türkiye’de bir ilke imza atıldı ve çekimlerin tamamı asansörde yapıldı. Yönetmenliğini Bilal Yalçın’ın üstlendiği klip, Ataşehir’deki My Newwork adlı binanın asansöründe çekildi. Birbirinden farklı hikayeler ve mesajların yer aldığı çalışma, 14 saatte tamamlandı.



7 OCAK’TA DİJİTAL PLATFORMLAR’DA ÇIKTI.



Pınar Soykan’ın yeni imajıyla dikkat çektiği klibin tanıtım görüntüleri sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Yayına giren şarkı ve kliple ilgili çok sayıda yorum yapıldı. “İkimiz Adına” 7 Ocak’ta Soykan Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Klip de aynı gün müzikseverlerle buluşacak.

Haber: Elif Hayvalı