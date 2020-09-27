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Arzu Yetiş Kocatepe ile Rotamız Moda Sanat da Ünlülerden Çarpıcı Açıklamalar…

Film-San Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan  ve birbirinden Ünlü Konukları ağırlayan Ünlü Modacı Arzu Yetiş Kocatepe, röportajlarıyla fark yaratıyor ve hiç sorulmayanları sorup hiç konuşulmayanları konuşuyor.

27 Eylül 2020 Pazar 17:48
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Arzu Yetiş Kocatepe ile Rotamız Moda Sanat da Ünlülerden Çarpıcı Açıklamalar…

KIVANÇ TERZİOĞLU

İSTANBUL

Film-San Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan  ve birbirinden Ünlü Konukları ağırlayan Ünlü Modacı Arzu Yetiş Kocatepe, röportajlarıyla fark yaratıyor ve hiç sorulmayanları sorup hiç konuşulmayanları konuşuyor. Bundan sonraki bölümlerde Bomonti'de bulunan  Kita's Cafe'de ünlü konuklarını ağırlayacak olan Arzu Yetiş Kocatepe Kita's Cafe'nin sahibi Ayda Aslan'a mekan sponsorluğu için  sonsuz teşekkürlerini iletti.

Ünlü Oyuncu, Ses Sanatçısı Nermin Denizci, Kaybettiği kızını anlatırken izleyenleride ağlattı. Denizci: Bazen yükseliyorum.Eşim, ailem, arkadaşlarım: Annem sen bugün çok sinirlisin dediklerinde; Merak etmeyin ben aşımı yaptırdım kimseyi ısırmıyorum diyorum… Diyerek izleyenleri ağlattı...

Ünlü Duayen Oyuncu Engin Çağlar Yeşilçam’ı ve oynadığı oyuncuları anlatırken gelen soru üzerine; Türkan Şoray Sinemanın Kraliçesidir! diyerek farkını gösterdi.

Meral Konrat ise daha ilk Filminde ilk Kadın Oyuncu Ödülünü aldığını söyleyerek, sevenlerinin onun Dünyadaki başarısının doğuştan yetenek olduğunu ispatladı.

Ünlü Koreograf Fatih Ömercikoğlu röportaj sırasında zor anlar yaşadı. Kocatepe’nin anne babasını sorması üzerine, çok erken annesini yüksek tansiyondan, babasını damar tıkanıklığından kaybettiğini söylerken kısa bir süre konuşamadı ve zor anlar yaşadı. Kendine geldikten sonra röportaja devam edildi. Tasarımcı, Sanatçı olmasında ve bu kadar dik ayakta durup başarılı olmasında bu etkenin önemini de vurguladı.

Film-San Vakfı Müdürü ve Basın Mensubu Kıvanç Terzioğlu ise Marka Takıntısı olmadığını, beyazın ise daha zayıf gösterdiğini söyleyerek beyaz giymeye cesaret edemeyen sevenlerine moral verdi.

Ünlü Besteci Bülent Yetiş Pandemi Döneminin Sanat Camiası için zor geçtiğini söylerken kendisinin bu dönemde 47 şarkı yaptığını vurguladı.

Rotamız Moda Sanat Program Koordinatörü

Kıvanç Terzioğlu 0532 446 59 05 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
FilmsanVakıfArzu Yetiş KocatepeModaSANATünlüKıvanç Terzioğlu
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