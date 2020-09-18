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ARTİSTA ORKESTRA 

ÖLÜMSÜZ AŞKLARA ADANMIŞ BİR ŞARKI 

18 Eylül 2020 Cuma 18:56
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ARTİSTA ORKESTRA 

ASLI MERCAN SARI

BU KALP İKİMİZİN” YAYINDA 

İSTANBUL 

2018 yılında Özlem ve Deniz Vardaryıldızı tarafından bir davet orkestrası olarak kurulan ArtistA, Ağustos 2020’nin ortasında yayımladığı “Bu Kalp İkimizin” isimli single çalışması ile özellikle yeni evlenen çiftlerin gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor. 

Şarkının sözü ve müziği Deniz Vardaryıldızı’na ait…  Düet olarak hazırlanan şarkıyı Özlem ve Deniz Vardaryıldızı birlikte seslendiriyor. 

Şarkının Aranjörü Yusuf Sağlamla, Klip Yönetmeni Emre Berkün. 

Aşk Müzik Yapım etiketiyle yayımlanan single, tüm dijital platformlarda yayında. 

Dünya çapındaki pandemi dolayısıyla herkesin sevdiklerine daha sıkı sarıldığı ve bir ömrü paylaşmanın değerinin daha iyi anlaşıldığı bu günlerde, sevgiyi ve aşkı hak ettiği şekilde anlatan bu güzel şarkı elleri ve gönülleri sevgiyle birleşen herkesin kalbine kesinlikle taht kuracaktır. 

Mutluluğunuz hiç bitmesin. 

BU KALP İKİMİZİN  

Sen bir ödül, bir armağan 

Gözüme gönlüme aşk ile dolan 

Gördüğüm düş, sönmeyen köz 

Ezbere aldığım sevdiğim söz 

Sen dileğim, sen duamsın  

Her gündüz hayalim, hem rüyamsın  

Duyduğum ses, içimde nefes 

Ömrümün sevinci, kalbe cansın. 

Sen bulduğum diğer yarım 

Ne düş ne de hayal kollarındayım 

Sensiz gözümde yok ne bugün ne yarın 

Tut ellerimden tut 

Sen benim ruh eşim 

Hiç sönmeyen güneşim 

Sana aşkım yıldızlardan çok 

Bu Kalp İkimizin  

Söz verdik bizim için  

Mutluyum kollarında çok. 

ÖZLEM VE DENİZ VARDARYILDIZI 

AŞK İLE ÇALIŞAN ORKESTRA 

Düğününde çalacak olan orkestranın aşk dolu olmasını kim istemez. Müzik sayesinde bir araya gelen ve hayatlarını birleştiren Özlem ve Deniz Vardaryıldızı tarafından kuruluyor ekip. ”Önce biz evlendik. Şimdi de yeni çiftleri evlendiriyoruz” diyorlar.  

Uzun süreler boyunca birçok etkinlikte Deniz & Özlem adıyla sahne alıyorlar. 2 sene öncesinde de ArtistA markasını yaratıyor ve bu isim altında düğün müziğinde uzmanlaşma maceralarına devam ediyorlar. Düğün sektöründe 10 yıllık tecrübeleri olsa da özellikle son senelerde bu alana daha da yoğunlaşmış durumdalar. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AristaOrkestraBu Kalp İkimizinönce VatanAslı Mercan SarıÖzlem Ve Deniz Vardaryıldızı
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