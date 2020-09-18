ARTİSTA ORKESTRA 

ASLI MERCAN SARI
“BU KALP İKİMİZİN” YAYINDA
İSTANBUL
2018 yılında Özlem ve Deniz Vardaryıldızı tarafından bir davet orkestrası olarak kurulan ArtistA, Ağustos 2020’nin ortasında yayımladığı “Bu Kalp İkimizin” isimli single çalışması ile özellikle yeni evlenen çiftlerin gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.
Şarkının sözü ve müziği Deniz Vardaryıldızı’na ait… Düet olarak hazırlanan şarkıyı Özlem ve Deniz Vardaryıldızı birlikte seslendiriyor.
Şarkının Aranjörü Yusuf Sağlamla, Klip Yönetmeni Emre Berkün.
Aşk Müzik Yapım etiketiyle yayımlanan single, tüm dijital platformlarda yayında.
Dünya çapındaki pandemi dolayısıyla herkesin sevdiklerine daha sıkı sarıldığı ve bir ömrü paylaşmanın değerinin daha iyi anlaşıldığı bu günlerde, sevgiyi ve aşkı hak ettiği şekilde anlatan bu güzel şarkı elleri ve gönülleri sevgiyle birleşen herkesin kalbine kesinlikle taht kuracaktır.
Mutluluğunuz hiç bitmesin.
BU KALP İKİMİZİN
Sen bir ödül, bir armağan
Gözüme gönlüme aşk ile dolan
Gördüğüm düş, sönmeyen köz
Ezbere aldığım sevdiğim söz
Sen dileğim, sen duamsın
Her gündüz hayalim, hem rüyamsın
Duyduğum ses, içimde nefes
Ömrümün sevinci, kalbe cansın.
Sen bulduğum diğer yarım
Ne düş ne de hayal kollarındayım
Sensiz gözümde yok ne bugün ne yarın
Tut ellerimden tut
Sen benim ruh eşim
Hiç sönmeyen güneşim
Sana aşkım yıldızlardan çok
Bu Kalp İkimizin
Söz verdik bizim için
Mutluyum kollarında çok.
ÖZLEM VE DENİZ VARDARYILDIZI
AŞK İLE ÇALIŞAN ORKESTRA
Düğününde çalacak olan orkestranın aşk dolu olmasını kim istemez. Müzik sayesinde bir araya gelen ve hayatlarını birleştiren Özlem ve Deniz Vardaryıldızı tarafından kuruluyor ekip. ”Önce biz evlendik. Şimdi de yeni çiftleri evlendiriyoruz” diyorlar.
Uzun süreler boyunca birçok etkinlikte Deniz & Özlem adıyla sahne alıyorlar. 2 sene öncesinde de ArtistA markasını yaratıyor ve bu isim altında düğün müziğinde uzmanlaşma maceralarına devam ediyorlar. Düğün sektöründe 10 yıllık tecrübeleri olsa da özellikle son senelerde bu alana daha da yoğunlaşmış durumdalar.
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