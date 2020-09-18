ARTİSTA ORKESTRA 

ASLI MERCAN SARI

“BU KALP İKİMİZİN” YAYINDA

İSTANBUL

2018 yılında Özlem ve Deniz Vardaryıldızı tarafından bir davet orkestrası olarak kurulan ArtistA, Ağustos 2020’nin ortasında yayımladığı “Bu Kalp İkimizin” isimli single çalışması ile özellikle yeni evlenen çiftlerin gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.

Şarkının sözü ve müziği Deniz Vardaryıldızı’na ait… Düet olarak hazırlanan şarkıyı Özlem ve Deniz Vardaryıldızı birlikte seslendiriyor.

Şarkının Aranjörü Yusuf Sağlamla, Klip Yönetmeni Emre Berkün.

Aşk Müzik Yapım etiketiyle yayımlanan single, tüm dijital platformlarda yayında.

Dünya çapındaki pandemi dolayısıyla herkesin sevdiklerine daha sıkı sarıldığı ve bir ömrü paylaşmanın değerinin daha iyi anlaşıldığı bu günlerde, sevgiyi ve aşkı hak ettiği şekilde anlatan bu güzel şarkı elleri ve gönülleri sevgiyle birleşen herkesin kalbine kesinlikle taht kuracaktır.

Mutluluğunuz hiç bitmesin.

BU KALP İKİMİZİN

Sen bir ödül, bir armağan

Gözüme gönlüme aşk ile dolan

Gördüğüm düş, sönmeyen köz

Ezbere aldığım sevdiğim söz

Sen dileğim, sen duamsın

Her gündüz hayalim, hem rüyamsın

Duyduğum ses, içimde nefes

Ömrümün sevinci, kalbe cansın.

Sen bulduğum diğer yarım

Ne düş ne de hayal kollarındayım

Sensiz gözümde yok ne bugün ne yarın

Tut ellerimden tut

Sen benim ruh eşim

Hiç sönmeyen güneşim

Sana aşkım yıldızlardan çok

Bu Kalp İkimizin

Söz verdik bizim için

Mutluyum kollarında çok.

ÖZLEM VE DENİZ VARDARYILDIZI

AŞK İLE ÇALIŞAN ORKESTRA

Düğününde çalacak olan orkestranın aşk dolu olmasını kim istemez. Müzik sayesinde bir araya gelen ve hayatlarını birleştiren Özlem ve Deniz Vardaryıldızı tarafından kuruluyor ekip. ”Önce biz evlendik. Şimdi de yeni çiftleri evlendiriyoruz” diyorlar.

Uzun süreler boyunca birçok etkinlikte Deniz & Özlem adıyla sahne alıyorlar. 2 sene öncesinde de ArtistA markasını yaratıyor ve bu isim altında düğün müziğinde uzmanlaşma maceralarına devam ediyorlar. Düğün sektöründe 10 yıllık tecrübeleri olsa da özellikle son senelerde bu alana daha da yoğunlaşmış durumdalar.