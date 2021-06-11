Arkası Sağlam! Cem'e tam destek...

Haber Sedat Sarıkaya

Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı 15 şarkının sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası bulunan “Yolculuk” adını verdiği albümüyle müzik eleştirmenleri ve ünlülerden tam not aldı...

Cem Bekar‘a, en büyük destek Gülben Ergen‘den de destek geldi.

Geçen hafta müzik severlerle buluşan 15 ayrı Sezen Aksu şarkısından oluşan Cem Bekar “Yolculuk” albümü ile müzik marketlerde en çok satan albüm olurken dijital platformlarda şarkıları en çok paylaşılan sanatçı oldu. Sezen Aksu'dan sonra Simge‘nin destek verdiği Cem Bekar‘a en son sosyal medyasından Gülben Ergen övgüler yağdırdı.

Cem Bekar “Yolculuk” albümün de sözü ve müziği Sezen Aksu‘ya, düzenlemesinde Mehmet Bahadır Kara ve Cem Bakar imzası bulunan, Gülben Ergen'in 2006 yılında “Sade ve Sadece” adını verdiği albümünde seslendirdiği ve o yıl müzik listelerinde aylarca yerini koruyan “Mış Gibi” adlı şarkısına Can Karabulut yönetmenliğinde İstanbul'da klip çekildi.

Sosyal Medyasında Cem Bekar‘ın piyasaya çıkan CD‘sini ve “Mış Gibi” şarkısını paylaşan Gülben Ergen, bir ara şarkıyı eşlik ettiği paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyanın en çok konuşulan ismi Cem Bekar‘a Sezen Aksu, Simge , Gülben Ergen ve Özgür Aras ile arkası sağlam yorumu yapıldı.