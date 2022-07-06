ARKADAŞLARIYLA KAHVALTI KEYFİ

Arkadaşlarıyla kahvaltıda buluşarak, hasret gideren Elif Hanım dostlarıyla bol bol sohbet etti.Keyifli ve neşeli buluşmanın ardından teknesine geçen Elif Hanım bulunduğu otelden ayrıldı.
HABER: DİNÇER KARACALAR
Önce Vatan Gazetesi
Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras'ın eşi Elif İnci Aras , önceki gün Gündoğan Küçükbük'teki Casa Ja Voi Otel'inde görüntülendi.
Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras'ın eşi Elif İnci Aras , önceki gün Gündoğan Küçükbük'teki Casa Ja Voi Otel'inde görüntülendi.
Arkadaşlarıyla kahvaltıda buluşarak, hasret gideren Elif Hanım dostlarıyla bol bol sohbet etti.Keyifli ve neşeli buluşmanın ardından teknesine geçen Elif Hanım bulunduğu otelden ayrıldı.
HABER: DİNÇER KARACALAR
Önce Vatan Gazetesi