Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.627,42
ALTIN
1.023,88
DOLAR
17,20
STERLİN
21,62
EURO
18,51
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

ARINMA SEANSI (TAROT) FİLMİ SİNEMALARDA

Son dönemlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse, Tarot ve Hipnozun aynı hikayede işlendiği Arınma Seansı-Tarot filmi vizyona girdi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:21
ARINMA SEANSI (TAROT) FİLMİ SİNEMALARDA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Baktırdığı Tarot falında çıkan ve falcının gizli kalması konusunda uyardığı bilgileri Clubhouse'ta anlatan Tuğba’nın dünyası birden karma karışık bir hale gelir. Tuğba’nın bu durumdan kurtulması için bu bilgileri anlattığı herkesi grup seansında bir araya getirip enerji çemberi oluşturması gerekir ama Clubhouse dünya çapında kullanılan bir uygulamadır ve anlattığı kişiler dünyanın farklı bölgelerindedir.

Materyalist insanların ‘daha fazlasına sahip olma’ içgüdüsünün etkisindeyken ne kadar acımasız olabileceğini döngüsel olarak ele alan film, spiritüel dünyanın tehlikeli yanlarının varlığına da parmak basıyor.  Dün akşam galası yapılan senaristliği ve yönetmenliğini Metin Kuru’nun, oyuncu kadrosunu Tuğba Duygu, Ayçe İşözen, Demet Erdem, Cihangir Şeşen, Cengiz Bektaş ve Berke Akar’ın oluşturduğu film, görkemli detayları, gerilim sinemasının dokusunu cömert bir dille sergileyen set tasarımı, oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle izleyenleri derinden etkiledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Arınma SeansıTarot FilmiArınma SeansıTarot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can Gox, Duqqan Sahne’de performansıyla parmak ısırttı
Can Gox, Duqqan Sahne’de performansıyla parmak ısırttı
RESSAM FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ 13 HAZİRAN’DA FOÇA FERRUH BAŞAĞA SOKAĞINDA AÇILIYOR
RESSAM FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ 13 HAZİRAN’DA FOÇA FERRUH BAŞAĞA SOKAĞINDA AÇILIYOR
Beyoğlu'nda Muhteşem 90’lar Konseri
Beyoğlu'nda Muhteşem 90’lar Konseri
İstanbul, Kastamonu’nun Saklı Türküleriyle Coştu
İstanbul, Kastamonu’nun Saklı Türküleriyle Coştu
Sınav Stresini Ağaçların Tepelerinde Attılar
Sınav Stresini Ağaçların Tepelerinde Attılar
Eski ve Yeni Bir Arada
Eski ve Yeni Bir Arada
Tamer Karadağlı’ya heykel sürprizi
Tamer Karadağlı’ya heykel sürprizi
H. ŞEHNAZ BAYKAL VE ÖĞRENCİLERİNDEN GAZİANTEP’TE BÜYÜLEYEN ÇİNİ SERGİSİ
H. ŞEHNAZ BAYKAL VE ÖĞRENCİLERİNDEN GAZİANTEP’TE BÜYÜLEYEN ÇİNİ SERGİSİ
Ünlü ressam Jackie Arditty’inin Sergisi 15  Hazirana kadar açık
Ünlü ressam Jackie Arditty’inin Sergisi 15  Hazirana kadar açık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi