ARINMA SEANSI (TAROT) FİLMİ SİNEMALARDA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Baktırdığı Tarot falında çıkan ve falcının gizli kalması konusunda uyardığı bilgileri Clubhouse'ta anlatan Tuğba’nın dünyası birden karma karışık bir hale gelir. Tuğba’nın bu durumdan kurtulması için bu bilgileri anlattığı herkesi grup seansında bir araya getirip enerji çemberi oluşturması gerekir ama Clubhouse dünya çapında kullanılan bir uygulamadır ve anlattığı kişiler dünyanın farklı bölgelerindedir.

Materyalist insanların ‘daha fazlasına sahip olma’ içgüdüsünün etkisindeyken ne kadar acımasız olabileceğini döngüsel olarak ele alan film, spiritüel dünyanın tehlikeli yanlarının varlığına da parmak basıyor. Dün akşam galası yapılan senaristliği ve yönetmenliğini Metin Kuru’nun, oyuncu kadrosunu Tuğba Duygu, Ayçe İşözen, Demet Erdem, Cihangir Şeşen, Cengiz Bektaş ve Berke Akar’ın oluşturduğu film, görkemli detayları, gerilim sinemasının dokusunu cömert bir dille sergileyen set tasarımı, oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle izleyenleri derinden etkiledi.