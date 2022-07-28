Arif Çobanoğlu’nun Yeni Şarkısı ‘Seni Sevmeye Devam’ Yayında!

Haber:Aslan Sayım

Arif Çobanoğlu Çocukluk hayalim dediği Müslüm Gürses’in daha önce seslendirdiği’ Seni Sevmeye Devam’ isimli usta müzisyen Uğur Bayar imzalı eseri günümüz soundlarına uygun olarak cover şarkı ile piyasaya çıkardı. Müslüm Gürses’e hayranlanlığı ile bilinen Arif Çobanoğlu iddalı çıkış yakaladı.

Seni Sevmeye Devam isimli şarkının Sözü Yılmaz Tatlıses Müziği ise Uğur Bayar imzası taşıyor. Aranjörlüğünü ise Ercan Bal üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda İse Ahmet Mücahit oturuyor. Klipte konuk oyuncu Burak Başoğlu eşlik ediyor. Arif Çobanoğlu ‘ Seni Sevmeye Devam’ şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Prodüktör Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/2xkcNzNkdb4