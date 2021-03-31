Ardıç “Sonbahar” ile Geri Dönüyor

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15 Kilo Verdi, Kas Oranı Yüzde 30 Arttı

Deli Rüzgar, Ne Severmişim Seni isimli şarkıları ile herkesin beğenisini kazanan Ardıç, “Sonbahar” adlı şarkısıyla geri dönüyor.

15 Kilo Verdi, Kas Oranı Yüzde 30 Arttı

Uzun süre sonra müziğe geri dönen Ardıç hem fiziksel hem de müzikal anlamda yoğun bir kampa girmişti. Bir yandan bestelerini yapan Ardıç bir yandan da fitness koçu ile aylarca antrenman yapıp yaklaşık 15 kilo verdi. Kilo vermesinin yanı sıra özel bir antrenman tekniği ile vücut kas oranını da %30 arttırdı.

Yorumculuğunun yanında yazdığı ve bestelediği şarkılarla da bilinen Ardıç, sözü ve müziği kendisine ait olan “Sonbahar” isimli şarkısını müzikseverlerin beğenesine sunacak. Başarılı şarkıcı, video klibini Maltepe’de bir fabrikada Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde çekti.