ARDAHAN’IN GURURU: ÇAĞLAR ÖNGEL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

1 yıl önce “Potpori” adlı ilk şarkısını çıkaran ve birbirinden güzel tepkiler alan Ardahanlı solist Çağlar Öngel, ikinci şarkısı “Kurdish Mashup”u dinleyicileriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Şemmame, Kecika Rındi, Hanimi Dilan, Dayme Dayme, Hamititi Mala gibi 7 eserin bir araya gelmesinden oluşan “Kurdish Mashup”ta her eserin sadece nakarat bölümleri seslendirildi. Sözü ve müziği anonim olan şarkının düzenlemesi İshak Şık imzası taşıyor. Yusuf Şahin mix ve mastering’i üstlenirken video klip yönetmenliğini ise Sayitc gerçekleştirdi. Görüntü yönetmeni olarak Recep Yenigün yer alırken drone çekimleri Hakan Çoşkun’a emanet edildi. Evren Yaman makyajıyla harikalar yaratırken saç konusunda da Sedat Çelik’e güvenildi.

İkinci şarkısıyla ilgili düşüncelerini ifade eden Çağlar, “Bugünlerde çok heyecanlıyım. Yeni şarkımı sizlere sunduk. Onun heyecanını taşıyorum. Üçüncü single’ımızı ise 1 ay sonra çıkarıyoruz. Adı “Sende Yar” Bestesi Özgür Ata’nın. Yönetmenimiz de Serhat Güldük. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte tanıdık tanımadık her kesimden çok özel tepkiler aldık. Bol müzikli günler dilerim…” dedi.

Müzikalite etiketiyle çıkan ''Kurdish Mashup” Müzikalite Etnik Youtube hesabından yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz 100 bin izlenme sayısına ulaşan video klibe yüzlerce yorum yapıldı. Özellikle “Tam arabada dinlemelik olmuş.” yorumu dikkat çekti.

Çağlar Öngel Kimdir?

1989 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğan Çağlar, 1 yaşındayken İstanbul'a göç ediyor. Üsküdar Çamlıca'da çocukluğu geçiyor. Ortaokula başlarken Gaziosmanpaşa'ya yerleşiyor. 3 kardeş olan genç solist kardeşlerin en büyüğü. Bir erkek ve bir de kız kardeşi bulunuyor. Üniversiteyi dışarıdan bitiren Öngel, 13 senedir müzik piyasasının içerisinde yer alıyor. Saz kursuyla müziğe başlayan Çağlar, daha sonra gitar ve bateri de öğreniyor. Solistliği ve türkü söylemeyi çok sevdiğini dile getiren genç müzisyen, kendisine Kıvırcık Ali ve Neşet Ertaş'ı örnek alıyor. Kafe, bar ve düğünlerde sahne alan Çağlar, organizasyonların aranılan ismi olmaktan dolayı çok mutlu.

Çağlar Öngel – Kurdish Mashup

https://www.youtube.com/watch?v=XNB25bw_xAE