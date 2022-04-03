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ANTALYA'DA KORCAN YİĞİT RÜZGARI ESTİ 

"Bu ilgi ve sevgi beni çok mutlu etti" dedi

03 Nisan 2022 Pazar 21:38
ANTALYA'DA KORCAN YİĞİT RÜZGARI ESTİ 

HABER MERKEZİ

İSTANBUL 

İstanbul'da eğlence hayatının müdavimlerinin yakından tanıdığı, pek çok dizi ve sinema filminde sık sık ekranlarda görmeye alıştığımız başarılı sanatçı Korcan Yiğit geçtiğimiz hafta sonu Antalya'nın en özel iki mekanında sahne alarak sevenleri ile buluştu. Cuma günü Antalya Akustik, Cumartesi günü Zeytin Dalı Lara'da sahne alan sanatçının rezervasyonları üç gün öncesinden tükendi, sold out sattı. Yoğun ilginin olduğu bu iki özel gecede cemiyet hayatının ünlü simaları şıklıkları ile boy gösterdi. 

Antalya'nın seçkin ailelerinin doldurduğu her iki mekanda da özellikle sanatçının bayan dinleyicilerinin ağırlıkta olması dikkat çekti. Bütün salonun hep bir ağızdan söylediği şarkılarla Korcan Yiğit sevenlerine unutulmaz iki gece yaşattı.

Bir daha, bir daha tezahüratları ile sahneye tekrar davet edilen sanatçı bu yoğun ilgi üzerine çok mutlu olduğunu, İstanbul sahne yoğunluğu sebebi ile malesef Antalya'ya uzun zamandır gelmediğini belirterek, "Buralarda bu kadar sevildiğimi bilseydim çok daha önce gelen teklifleri değerlendirirdim. Artık bir ayağım hep Antalya'da olacak. Bu ilgi ve sevgi beni çok mutlu etti" dedi ve "Başta menajerim Osman Çırpan olmak üzere, beni misafir eden Antalya Akustik'in sahibi Nurettin Yiğit ve Zeytin Dalı Lara'nın sahibi Bahri Harmanlı'ya ve her iki mekanda da beni yalnız bırakmayan Antalya halkına sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum" diye duygularını ifade etti.

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AntalyaKORCAN YİĞİTönce Vatan
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