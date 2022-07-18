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ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI 

Yönetmen Metin Erkeşan’ın 1974 yılın’da çektiği korku ve gerilim filmi “ŞEYTAN” Türk sineması’nın unutulmaz filmleri arasında yer almıştı. Yönetmen Adem Uğur’un da aynı idda ile çektiği,”ANNİS ÖLÜM GECESİ” isimli korku ve gerilim filmi’nin çekimleri tamamlandı, film Eylül ayın’da gösterime girecek. Türk sinemasının genç yüzlerinden Emirhan Öztürk’ ün de rol aldığı film düzcede çekildi ve filmde Barış karakterine hayat veren Türk sinema dizi ve reklam dünyası’nın genç oyuncularından Emirhan Öztürk filmden iddialı söz etti. 

18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:21
ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI 

Haber. Nihat İlikcioğlu

Yönetmen Metin Erksan’ın Türk Sineması’na kazandırdığı “Şeytan” isimli filmi kadar iddialı çekilen “Annis Ölüm Gecesi” isimli korku ve gerilim filmi vizyona gireceği günü şimdiden iple çekmeye başladı. Düzce’nin tarihi mekânlarında çekimi tamamlanan filmin yönetmen koltuğunda Adem Uğur oturuyor. Yapımcı Murat Albayrakoğlu ve Ziya Necmi Albayrakoğlu, Uygulayıcı Yapımcı Hüseyin Köken, Uygulayıcı Yapımcı Yardımcısı Şükrü Albayrakoğlu’da Türk Sineması’na iddialı bir korku ve gerilim filmi armağan etmek için hiçbir masraf ve fedakârlıktan kaçınmadıklarını dile getiriyorlar.  

Emirhan Öztürk’ün PR çalışmalarını Alper Ergez Üstleniyor.

Filmde Barış karakterini canlandıran genç ve yakışıklı oyuncu Emirhan Öztürk,”Pandemi öncesi birçok dizi ve film projesinde yeraldım. İlk kez bir korku ve gerilim filminde rol alıyorum. Benim için çok özel mesleki bir deneyim oldu. Yönetmenimiz Adem Uğur’da ‘Motor’ dediğimiz ilk dakikadan son sahnenin çekimine kadar çok titiz bir çalışmayla bizlere katkı koydu. Annis Ölüm Gecesi çok iddialı geliyor. Böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Film İnşallah Eylül Ayı’nda birçok sinemada aynı anda gösterime girecek, şimdiden gişesi bol olsun” dedi

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Anahtar Kelimeler:
Metin Erksan
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