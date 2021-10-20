YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kadıköy’ün Nostaljik ve Butik Tiyatrosu Yeni Sezonu Yeni Bir Oyunla Açtı.

‘‘Annemin Sesleri’’ Tiyatro Dell’Arte de

Daha önce sinema ve dizilere senaryolar yazan Oğulcan Yılmaz’ın Ilk tiyatro oyunu olan Annemin Sesleri Kadıköy Dell’Arte tiyatroda sahne almaya başladı. İki kişilik bir oyun olan Annemim Sesleri adlı oyunda anne ve oğlunu Ceren Erginsoy ve Serkan Ateş paylaşıyor. Gerçek bir aile dramının konu edildiği oyunun yönetmen koltuğunda ise Batuhan Baygın var.

Oyunun afiş tasarımını Yiğit Özkan, Afiş fotoğrafları Berkay Gülüm, Dekor tasarımı ve Dramaturg Çetin Büyükakın, Dekor uygulama Ozan Pekcan ve Sevcan Pekcan, Makyaj Yasmin Ergül, kostüm tasarımında da aynı zamanda Dell’Arte’nin kurucusu ve sahibi de olan Ayşegül Başkan’ın adı var. Her türlü covit 19 önleminin alındığı salona giderken aşılarınızın ve Hes kodunuzun eksiksiz olduğuna dikkat edin.