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'Annem Hale Soygazi' demişti! Adli Tıp sonucu açıklandı

Ünlü oyuncu Hale Soygazi'nin, bir televizyon programında oğlu olduğunu söyleyen Murat Şar'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davasında beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Rapora göre Hale Soygazi ile Murat Şar'ın biyolojik bağı olmadığı ortaya çıktı.

'Annem Hale Soygazi' demişti! Adli Tıp sonucu açıklandı

Ünlü oyuncu Hale Soygazi'nin, bir televizyon programında oğlu olduğunu söyleyen Murat Şar'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davasında beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Rapora göre Hale Soygazi ile Murat Şar'ın biyolojik bağı olmadığı ortaya çıktı.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:52
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'Annem Hale Soygazi' demişti! Adli Tıp sonucu açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

Ünlü oyuncu Hale Soygazi Belge, bir televizyon programında annesinin Hale Soygazi olduğunu söyleyen Murat Şar'a 1 TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davaya bakan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Hale Soygazi Belge'nin talebi doğrultusunda dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yolladı. Mahkeme, DNA örnekleri alınması amacıyla hem Soygazi'yi hem de Şar'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Hem Hale Soygazi Belge hem de Murat Şar'ın DNA örnekleri üzerinden inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporu mahkemeye yolladı. Rapora göre Murat Şar ile Hale Soygazi'nin biyolojik bağının olmadığı ortaya çıktı.


Adil Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümü ise şöyle:

"Murat Şar'a ait DNA profili ile anne olduğu iddia edilen Hale Soygazi Belge adli şahıslara ait DNA profillerinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre anne olduğu iddia edilen Hale Soygazi Belge'nin, Murat Şar'ın biyolojik anneliği reddedildi."

DHA

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Hale SoygaziTvönce VatanAdli TıpSonuçMurat şarDavaMagazin
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