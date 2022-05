Haber: Burhan Akdağ

Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan’ı anneler gününde oğlu Yiğit Çolak yalnız bırakmadı.

Her fırsatta her şeyim dediği oğlu Yiğit Çolak ile zaman geçirmek ten çok mutlu olduğunu söyleyen Öztan, her zaman yanında , en sıkıntılı anlarımda yaslandığım tek kişi dedi.